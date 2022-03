Sulkeutuuko raja ja riittävätkö rahat? Venäjän ja lännen välirikko koettelee venäläisabien lukurauhaa pienessä itärajan lukiossa

– Ensiksi luin niitä paljon, mutta lopetin kun ylioppilaskirjoitukset alkoivat, koska tuli liian paljon stressiä. Minun pitää päästä yliopistoon, joten oppikirja on nyt hyvä vaihtoehto.

Hän tekee opintojensa ohella tarjoilijan töitä, ja suomalaiselle pankkitilille euroissa maksettu palkka on nyt pelastus. Pakotteiden alla olevien venäläispankkien myöntämät maksukortit eivät enää käy Suomessa ja ruplan arvo on romahtanut.

Vanhempiensa rahoista riippuvaisille nuoremmille opiskelijoille viime viikot ovat olleet vaikeita. Opintotukea he eivät saa.

– Monilla venäläisillä ei ole pankkitiliä Suomessa, eivätkä he voi nyt käyttää venäläisiä maksukortteja täällä. Meillä abeilla ei ole niin paljon ongelmia, koska monilla on työpaikat, Malova kertoo.

Erityisen huolen aiheuttaa oleskeluluvan vaatimus lähes 7000 euron talletuksesta tilillä, jonka varoja voi käyttää Suomessa. Kesällä oleskeluluvan haku on taas edessä.

“Olenko minä syy siihen, mitä tapahtuu ?”

Murmanskista lähtenyt Nikita Murga on monille sallalaiselle tuttu paikallisen ruokamarketin kassalta. Hän ei ole huomannut paikallisten suhtautumisen muuttuneen, mutta on itse huomaamattaan muuttunut varovaisemmaksi.

– Kun olen kassalla töissä, en halua puhua venäjäksi, koska en tiedä mitä ihmiset ajattelevat. Minä vähän pelkään. Mutta en voi sanoa, että jotain olisi muuttunut. Ehkä muutos on omassa päässä.

Sofia Kochetkova ja Nikita Murga ostoksilla ruokakaupassa, jossa he käyvät opiskelunsa ohella myös töissä. Sallalaiset ovat tulleet työn myötä tutuiksi.

– Kyllä kaikki tietävät, että me olemme vain lukiolaisia. Olenko minä syy siihen, mitä tapahtuu, nuori nainen kysyy ja tietää että ei.

Hän kaiken kaikkiaan kummastelee aiempina vuosina kuulemiaan puheita suomalaisten viileästä suhtautumisesta ulkomaalaisiin. Hänen kokemuksensa Itä-Lapissa ovat toiset; paikallisista on löytynyt ystäviä, vaikka kaikesta ei samaa mieltä ollakaan.

Suomen oppia kukonlaulun aikaan

Sallan lukiossa on opiskellut venäläisnuoria jo viidentoista vuoden ajan. Moni tulee Murmanskin seudulta, mutta opiskelijoita on Pietarista ja aina Mustanmeren alueelta saakka. Hakijoita on ollut vuosittain noin 30.