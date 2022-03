"Amerikan Euroviisujen" ensimmäinen jakso nähtiin viimein – näin formaatin sääntöjä on muutettu Atlantin toisella puolella

Amerikkalaiseen kilpailuun osallistuu 56 kilpailijaa. He edustavat Yhdysvaltojen kaikkia 50:tä osavaltiota, viittä territoriota (Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret) sekä pääkaupunki Washington D.C.:tä.

Kisassa on viisi alkuerää, kaksi semifinaalia sekä finaali, joka pidetään 13.5. eli päivää ennen Euroviisujen finaalia. Voittaja valitaan kymmenen finalistin joukosta katsojien sekä ammattilaisraadin äänten perusteella.

Mitä Amerikan viisut tarjoavat?

– Se on isoin ja pisimpään jatkunut musiikkikilpailu maailmassa. Sen kautta pinnalle ovat nousseet supermenestykset kuten Abba, Céline Dion ja Måneskin. Nyt on meidän vuoromme.

Esiintyjät ovat edustamaltaan alueelta ja joukossa on niin tunnettuja kuin tuntemattomampiakin artisteja. Maanantain tunnetuin laulaja oli Michael Bolton (Connecticut). Myöhemmin kisassa esiintyvät esimerkiksi Jewel (Alaska), Sisqo (Maryland) ja Macy Gray (Ohio).

American Song Contestin ensimmäinen lähetys tarjosi viisujen tapaan näyttäviä esityksiä. Lavalla nähtiin kuitenkin enemmän esimerkiksi tanssijoita, kun Euroviisuissa esiintyjien määrä on rajattu kuuteen.

American Song Contest on ottanut mallia Ruotsin euroviisukarsinnasta Melodifestivalenista. Kuvassa tämän vuoden voittaja Cornelia Jakobs.

Kilpailu yhdistämään amerikkalaisia

Euroviisut-konseptin vieminen Yhdysvaltoihin on ruotsalaistuottajien Christer Björkmanin ja Anders Lenhoffin idea. He ovat työskennelleet Euroviisujen ja Melodifestivalenin parissa jo pitkään.

He alkoivat työstää ajatustaan Amerikan viisuista vuonna 2017 Kiovan Euroviisuissa. Jo vuotta myöhemmin he ilmoittivat saaneensa luvan konseptin kehittämiseen Euroviisuja järjestävältä Euroopan yleisradiounioni EBU:lta.

Yhdysvalloissa mukaan lähti tv-kanava NBC, joka on esittänyt suosittua The Voice -laulajakykykilpailua.

Euroviisuja tehtiin alettiin amerikkalaisille tutuksi jo pari vuotta sitten Will Ferrelin tähdittämällä Netflix-elokuvalla Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.