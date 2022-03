Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt tasan kuukauden – nämä seitsemän asiaa yllättivät kaikki

1. Venäjän armeijan huono menestys

Toisin kävi. Monet venäläiset joukko-osastot ovat hajonneet Ukrainan asevoimien puolustautuessa. Satoja venäläisiä panssarivaunuja on tuhoutunut ja arviolta tuhansia sotilaita kaatunut – Venäjä on myöntänyt noin 500 kaatunutta.

2. Ukrainan luja puolustustaistelu

Puolustustaistelussa ovat auttaneet länsimaista saadut aseet . Yhdysvallat ja Britannia toimittivat ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainalle runsaasti tehokkaita panssarintorjunta- ja ilmatorjunta-aseita. Aseita on saatu lisää sodan aikana, ja Ukrainalla on tietenkin ollut omaakin varastoa.

Kansan puolustustahtoa sanotaan ainakin Ukrainan viestinnässä lujaksi, ja siviilejä on esitelty opettelemassa aseiden käyttöä ja valmistamassa polttopulloja. Toistaiseksi taistelut lienee käyty sotilaiden voimin. Venäjän valloittamissa kaupungeissa Etelä-Ukrainassa on esiintynyt aseetonta siviilivastarintaa.

3. Ukrainan presidentin mediaherruus

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todella noussut maansa johtajaksi Venäjän hyökkäyksen alettua. Hän on päivittäin kannustanut kansaa sosiaalisessa mediassa ja pysynyt pääkaupungissa, vaikka Venäjän joukot sitä ovat uhanneet.

Ukraina on voittanut muunkin mediasodan. Länsimaiden myötätunto on hyökkäyksen kohteeksi joutuneen puolella, ja sosiaalisen median kautta jatkuvana virtana tulevat kuvat tuhotuista Venäjän panssareista ja Venäjän ohjuksien tuhoamista siviilikohteista tekevät tehtävänsä.

4. Venäjän rankka sotasensuuri

Julkisuudessa on kielletty käyttämästä sanoja "sota" tai "hyökkäys" ja kieltoa on tehostettu jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen uhalla. Myös sodan vastustaminen on kriminalisoitu, ja poliisi on tutkinut jopa tekstiviestejä.