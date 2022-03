Ammattikoulun suosio laski: Veikka Utriaisen yhteishakulistalla amis on vasta kolmonen – koneesta näet, moniko kilpailee kanssasi samasta opiskelupaikasta

Ammatillisten oppilaitosten hakijamäärä laski selvästi tämän kevään toisen asteen yhteishaussa. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi hieman, mutta siihen on vaikuttanut haun rakenteen muuttuminen.

– Lisäksi erityisoppilaitosten ammattikoulutusten hakijamäärä on kasvanut tänä keväänä huimasti, mikä voi selittää asiaa.

Yllä oleva kone näyttää kaikki toisen asteen kevään yhteishaun varsinaisessa haussa mukana olleet koulutukset. Tietosuojasyistä Opetushallitus ei kerro tarkkaa hakijamäärää, jos koulutukseen on alle viisi hakijaa. Lisäksi koneessa näkyvät hakijamäärät on pyöristetty lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.

Kaiken kaikkiaan hakijoita oli opetushallituksen mukaan tänä keväänä 75 737. Määrä on hieman suurempi kuin viime keväänä, mutta hakumuutosten takia luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset.

Valtaosa hakijoista on peruskoulunsa päättäviä, joille osallistuminen yhteishakuun on pakollista. Kuukauden mittainen hakuaika päättyi eilen tiistaina.

Iida Keräsen tähtäimessä on Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio. Paikka on Oulun halutuimpia, mutta Keränen toivoo, ettei pääsemistä tarvitsisi liikaa jännittää.

Keskiarvotavoite motivoi tsemppaamaan

Oulun Kaakkurin koulun yhdeksäsluokkalaisilla Veikka Utriaisella ja Iida Keräsellä yhteishaun suunta on selvillä: molemmat pyrkivät ensisijaisesti lukioon.

Keräsen tähtäimessä on yksi Oulun halutuimmista lukioista, ilmaisutaitopainotteinen Oulun suomalainen yhteiskoulu.

– Tykkään tosi paljon draamasta ja teatterista, ja se ratkaisi päätöksen. OSYKissa on laaja kurssitarjonta ja on myös draamaa, niin sinne sitten.

– Kyllä se aika helposti siitä muodostui, kun tuo sähköoppi on aina kiinnostanut. Sähkölle hain Kajaaniin, Sormunen sanoo.

Sormusen vaihtoehto sähköasentajan ammattikoulutukselle on eläintenhoitajan koulutus. Vasta kolmantena tulee lukio. Ammattikoulutus kiinnosti myös pienen Ristijärven kunnan seitsemää muuta ysiluokkalaista lukiota enemmän.

Milla Sormunen on valmis muuttamaan Ristijärveltä 50 kilometrin päähän Kajaaniin opiskelemaan.

Kaakkurin koulun opinto-ohjaaja Timo Pulkkinen kertoo, että valintoja on alettu pohtia jo vuosi aiemmin. Yhdeksäsluokkalaisten kanssa hän on tehnyt tavoitetodistuksia, jotta nähdään paljonko oppilaiden pitäisi tsempata päästäkseen juuri haluamaansa paikkaan.

Sota ja pandemia vaikuttavat koulujaan päättäviin

Tänäkin keväänä toisen asteen yhteishakua on leimannut pandemia: opiskeluvaihtoehtojen esittelyjä ei ole voitu järjestää tavanomaiseen tapaan, ja lisäksi iso osa yseistä on jossain vaiheessa ollut etäopetuksessa.

– Ehkä on tullut enemmän puhetta työllistymisen näkökulman kautta. Esimerkiksi matkailu- tai ravitsemusalalla yritykset ovat menneet pienellä liekillä tai niitä on suljettu. Nuoria mietityttää, onko enää samanlaista työmarkkinaa kuin on ollut vaikkapa kaksi vuotta sitten.