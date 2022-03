Hermokaasu sariini aiheuttaa tuskaisen kuoleman – lue miksi kemialliset aseet ovat kiellettyjä ja miten Venäjälle kävisi, jos se käyttäisi niitä

Yhdysvallat on varoittanut viime viikkoina, että Venäjä saattaa valmistella kiellettyjen kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöä Ukrainassa.

1. Mitä kemialliset ja biologiset aseet ovat?

– Esimerkiksi sariini-hermokaasu tukkii hermojärjestelmän, jolloin hermoimpulssin kulku jää jumiin. Ihminen alkaa nykiä, saa kramppeja ja hengitys lamaantuu. Se on hyvin tuskainen kuolema, sanoo Verifinin johtaja Paula Vanninen.

Monilla kemiallisiksi aseiksi luokitelluilla yhdisteillä on vain sotilaallista käyttöä. Sen lisäksi on joitakin kaksikäyttötuotteita, kuten kloori.

Biologiset aseet ovat puolestaan viruksia, bakteereja tai biologisia myrkyllisiä aineita. Niiden vaikutus voi kohdistua ihmisiin, eläimiin tai esimerkiksi juomaveteen. Biologisten aseiden käyttöä on hankalaa todistaa jälkikäteen, koska niitä voi levitä luonnollisestikin.

2. Miksi ne ovat kiellettyjä?

Kemialliset ja biologiset aseet ovat arvaamattomia ja niitä on hankala kontrolloida.

Yksi sodan oikeudellisista periaatteista on se, että sotatoimien pitäisi kohdistua sotilaisiin, ei siviileihin. Kemialliset ja biologiset aseet voivat kuitenkin epätarkkuudessaan aiheuttaa siviileille suurta kärsimystä ja tappaa paljon ihmisiä nopeasti.

Siksi kansainvälisessä yhteisössä on ollut laaja yksimielisyys siitä, että kemiallisten ja biologisten aseiden käyttö tulisi estää. Niitä ei saa käyttää edes sotilaskohteisiin.

– Kemialliset aseet on nähty epäreiluina, koska ne eivät anna kohteelle mahdollisuutta puolustaa itseään, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Eoin Micheál McNamara.

– On raukkamaista käyttää kemiallisia aseita siviileihin, Vanninen sanoo.

Kemiallisten aseiden kieltosopimus saatiin voimaan vuosikymmenien neuvottelujen jälkeen vuonna 1997 ja se sisältää listan tuhansista kielletyistä yhdisteistä. Kemiallisten aseiden kielto on hyvin kattava, sillä sopimukseen kuuluu lähes kaikki maailman valtiot.

3. Missä kemiallisia ja biologisia aseita on käytetty viime vuosina?

Kansainväliset laboratoriot ovat todenneet Syyrian valtion käyttäneen kemiallisia aseita siviilejä vastaan ainakin kolme kertaa vuodesta 2013 lähtien. Epäiltyjä kemiallisia iskuja on huomattavasti enemmän.

Syyrian kemiallisten iskujen näytteitä on tutkittu myös Verifin-instituutin laboratoriossa Helsingissä (siirryt toiseen palveluun) .

Syyriassa on vahvoja viitteitä ainakin sariinin ja kloorin käytöstä. Syyrian hallinnon epäillään saaneen kemiallisia aseita ja siihen liittyvää tietotaitoa liittolaiseltaan Venäjältä.

Kemiallisilla aseilla on tapettu myös konfliktien ulkopuolella.

4. Mitä Venäjän kemiallisista ja biologisista aseista tiedetään?

Venäjällä epäillään olevan kiellettyjen aseiden varastoja ja tuotantoa, vaikka osa on saatu tuhottua.

Venäjällä on ollut korkealuokkaista osaamista ja innovatiivisuutta kemiallisten ja biologisten aseiden kehittämisessä Neuvostoliitosta lähtien. Tunnetuimpia lienevät hermomyrkyt, kuten erilaiset Novitšok-yhdisteet.

Venäjä on allekirjoittanut kemialliset aseet kieltävän sopimuksen. Sopimus velvoittaa valtiota ilmoittamaan kaikista kemiallisista aseistaan ja niiden tuotantolaitoksista, jonka jälkeen kansainvälinen yhteisö tuhoaa ne. Näin on tehty myös Venäjällä, jossa ilmoitetut tuotantolaitokset on tuhottu.