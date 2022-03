Helsingin yliopisto joutui laajan verkkohyökkäyksen kohteeksi: some-päivityksiin tullut jopa 2 500 venäläisvastaista kommenttia

Helsingin yliopistoon kohdistuu poikkeuksellisen laaja verkkohyökkäys. Yliopiston sosiaalisen median tileille on vuorokauden aikana lähtetetty jopa 2 500 kommenttia erilaisilta valeprofiileilta vaikuttavilta tileiltä. Kommenttien vyöry alkoi maanantaina iltapäivällä.

Viestien sisältö on venäläisvastaista. Niissä muun muassa vaaditaan, että venäläisiltä opiskelijoilta poistetaan opinto-oikeus.

– Suurin osa tileistä, joilta viestejä on lähetetty vaikuttaa uusilta. Niissä ei ole juurikaan julkaisuja tai seuraajia. Ne näyttävät valeprofiileilta, kertoo sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän asiantuntija Tomas Sjöblom Helsingin yliopistosta.

Viestejä on voitu lähettää automatisoidusti, jolloin puhutaan bottihyökkäyksestä. Tähän viittaa se, että viestit toistavat sanasta sanaan tiettyä noin 10–15 erilaisen sisällön viestiarsenaalia.

Sjöblom arvioi, että kysymyksessä on organisoitu informaatiovaikuttamisen operaatio. Hänen mukaansa hyökkäyksen taustalla on todennäköisesti valtiollinen toimija, kuten Venäjä. Mitään todisteita hyökkäyksen taustoista ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole.

– Yksi mahdollisuus on se, että viesteillä yritetään oikeasti vaikuttaa venäläisten opinto-oikeuksiin. Toinen vaihtoehto on, että viesteillä yritetään saaada yliopisto näyttämään siltä, että Suomessa tai Helsingin yliopistolla on venäläisvastaisuutta, Sjöblom sanoo.