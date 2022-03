Uusi ilmiö yleistyy Helsingissä: arvoalueiden asunnoista tyhjillään 10–30 prosenttia ja suunta ylöspäin – "Eliitin ooppera-asuntoja", tulkitsee ekonomisti

Osa asuntokannasta on aina tyhjillään esimerkiksi remonttien, muuttojen ja uudiskohteiden viimeistelyn vuoksi.

Helsingissä tyhjillään on keskimäärin 6–8 prosenttia asunnoista. Kaupungin arvoalueilla luvut ovat jotain täysin muuta.

Esimerkiksi Kruununhaassa tyhjien asuntojen osuus on 16 prosenttia, Kaivopuistossa 27 prosenttia, Kaartinkaupungissa 23 prosenttia, Kampissa 15 prosenttia, Ullanlinnassa 16 prosenttia ja Kluuvissa peräti 38 prosenttia.

Korona-ajan alussa tyhjien asuntojen määrä on kasvanut muutamilla arvoalueilla entisestään niin paljon, että Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus näkee taustalla uuden ilmiön.

Tyypillisimmin kyse on Brotheruksen mukaan esimerkiksi eläkeiän kynnyksellä olevista ostajista, jotka haluavat kakkosasunnon Helsingissä asuvien lastensa tai kulttuuripalveluiden läheltä.

Vastaava ilmiö on ollut voimissaan jo pitkään esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kanadan asuntomarkkinoilla. Ostajina ovat useimmiten päälle 60-vuotiaat, joille on ehtinyt kertyä riittävästi varallisuutta kakkosasunnon ostamiseen.

Ylen soittokierroksen perusteella kakkosasuntojen ostajat on havaittu myös kiinteistönvälitysyhtiöissä.

Airbnb hiljeni, tyhjät asunnot yleistyivät silti

Samaan aikaan korona hiljensi tyystin esimerkiksi lyhytaikaisvuokraamisen, kuten Airbnb:n markkinat, joten on hyvin epätodennäköistä, että nousu olisi tullut lyhytvuokrauskohteista. Perinteisen vuokramarkkinan hiljeneminen taas on tyhjentänyt asuntoja laajemmin vasta myöhemmin .

– Juuri nämä tilastot viittaavat vahvasti siihen, että kyse on nimenomaan kakkosasuntojen ostajista, Brotherus sanoo.

Suurin nousu on tapahtunut Helsingin kalleimmilla alueilla. Aiemmin mainittujen kaupunginosien lisäksi tyhjät asunnot ovat yleistyneet esimerkiksi Taka-Töölössä, muualla muutokset ovat vähäisiä tai tyhjät asunnot ovat vähentyneet.

Brotherus toteaa, että lisääntyvä kakkosasuntojen ostaminen on vielä pienehkö ilmiö. Tuoreiden tilastojen valossa se on kuitenkin nyt selkeästi rantautunut Suomeen.

– Lyhyessä ajassa tyhjiä asuntoja on tullut arvoalueille lisää ainakin satoja tai jopa tuhansia, Brotherus sanoo.

Brotherus arvioi, että kakkosasuntojen ostaminen Helsingistä ja muista kaupungeista on yleistynyt 2010-luvun kuluessa.

Ilmiön todentaminen on ollut aiemmin hankalaa, koska asuntoja on tyhjillään tietysti muistakin syistä. Pääosin tyhjillään olevia asuntoja on esimerkiksi säätiöillä, diplomaateilla, ulkomaalaisten sijoituksina ja työntekijöilleen satunnaisesti asuntoa tarvitsevilla yrityksillä.