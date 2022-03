Analyysi: Pelkkä yhtenäisyys ei riitä ja Yhdysvalloilta vaaditaan lisää – Bidenin Euroopan-matka viitoittaa Venäjän-vastaisen rintaman seuraavia liikkeitä

Bidenin Euroopan matka on viime viikkojen tiiviin diplomatian huipennus. Yhdysvallat on onnistunut rakentamaan laajan Venäjän-vastaisen rintaman pitkälti Bidenin liittoutumien merkitystä painottavan ulkopoliittisen vakaumuksen ansiosta.

Brysselissä pöydällä on jälleen uusia pakotteita. Niiden on tarkoitus esimerkiksi estää venäläiseliittiä kiertämästä jo asetettuja rajoitteita, jotta pakotteet purevat mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään.

Tällä kertaa huoli on paljon vakavampi, suora sota Venäjän kanssa. Toisaalta epäonnistuminen sodan pysäyttämisessä on karvas tappio.

Kuten Washingtonin ulkopolitiikan ammattilaisilla on tapana sanoa, kun Yhdysvaltain toimia maailmalla kritisoidaan: damned if you do, damned if you don´t.