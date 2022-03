Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tuoreimpien laskelmien mukaan (siirryt toiseen palveluun) suomalaisilla on edessään suuri pudotus.

Hiilijalanjälkemme on nyt keskimäärin 9,7 tonnia. Sen olisi laskettava viidennekseen, jotta maapallon lämpeneminen pysähtyisi kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti 1,5 asteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, joten kulutustottumuksiamme tullaan ohjaamaan myös poliittisesti.

Maapallo on nyt lämmennyt 1800-luvun esiteollisesta ajasta noin 1,1 astetta. Mannerjäätiköt sulavat jo ja monien arktisten eläinten elinolosuhteet ovat muuttuneet peruuttamattomasti.

Parjaamme usein keskiluokkaistuvia Aasian maita fossiilisten polttoaineiden tupruttamisesta ilmakehään, mutta keskivertokiinalaisen hiilijalanjälki on tällä hetkellä viisi tonnia vuodessa.

Heidän hengitysilmassaan tuntuvat myös päästöt, jotka aiheutuvat länsimaisten kuluttajien käyttöön valmistetuista vaatteista, elektroniikasta ja muusta käyttötavarasta.

Seuraavat tarinat kertovat hyvästä elämästä pienellä hiilijalanjäljellä (siirryt toiseen palveluun).

“Meille riittää kaksio”

Laura Vänskä etsi uutta kotia viime kesänä.

Hän halusi muuttaa kävelymatkan päähän Tampereen keskustasta ja mieluiten taloon, joka käyttäisi maalämpöä, kuten hänen entinenkin asuntonsa. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja selvästi edullisempi lämmitystapa kuin kaukolämpö.

Sopiva asunto löytyi Viinikasta, puolentoista kilometrin päästä keskustasta. 1950-luvun taloyhtiöön oli tehty lämpöremontti.

Joka toinen viikko Vänskä jakaa 48 neliön kodin 4- ja 6-vuotiaiden tytärtensä kanssa. Olohuoneessa leikitään ja vietetään aikaa, makuuhuone on yhteinen.

– Ajattelin, että meille riittää kaksio. En halunnut sellaista tilannetta, että yksi huone olisi tyhjillään joka toinen viikko.

Vänskä kulkee vastavirtaan, sillä suomalaisten asuinpinta-ala on noussut tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana ja on nykyään 41 neliömetriä (siirryt toiseen palveluun) henkilöä kohden.

Pienet neliöt ja uusiutuvan lämmitysenergian käyttö laskevat hänen hiilijalanjälkeään merkittävästi.

Vänskä ei omista autoa. Vierailut esimerkiksi vanhempien luo hoituvat junalla, eikä hän ole lentänyt vuosiin.

Tämäkin on poikkeuksellista, ainakin toistaiseksi. Yksityisautoilu ja lentäminen muodostavat yli 30 prosenttia keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Vänskän hiilijalanjälki ei olekaan sattumaa, vaan nykyinen elämäntyyli on pitkäaikaisen työn tulos.

Vuonna 2013 hän aloitti kestävän kehityksen opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kun Vänskä opintojensa alussa laski hiilijalanjälkensä, se oli 8,5–9 tonnia vuodessa, eli lähellä suomalaisten keskiarvoa. Hän oli luullut elävänsä kestävästi.

Vaikeinta on ollut ruokaan liittyvien muutosten tekeminen. Vänskä on aiemmalta koulutukseltaan leipuri-kondiittori ja työskennellyt pitkään elintarvikealalla.

– Ensin vähensin pikkuhiljaa maitotuotteiden käyttöä, sitten jätin punaisen lihan pois ja lopuksi myös broilerin. Edelleen syön jonkin verran kalaa.

Tanskandoggi Paavo on kuulunut Vänskän perheeseen kymmenen vuoden ajan.

– Ajattelen, ettei lemmikkiä voi miettiä pelkän hiilijalanjäljen kannalta, koska hyödyt omaan hyvinvointiin on niin merkittävät. Olen kuitenkin miettinyt ruokinnan niin, mikä olisi hiilijalanjäljen järkevintä.

Ruokinnan merkitys korostuu, koska Paavo on iso koira. Vänskä suosii kotimaisia koiranruokia ja valmistajia, jotka ovat kertovat tuotteidensa hiilipäästöistä.

Jos Vänskä ottaisi koiran nyt, hän miettisi enemmän ruokinnan ja kuljetuksen ympäristövaikutuksia. Pienemmän koiran kanssa junalla ja bussilla liikkuminen voisi olla helpompaa.

Kestävän kehityksen opinnoissaan Vänskä on tehnyt harjoitteluita ympäristökasvatuksen parissa. Kotonakin hän on opetellut lastensa kanssa sähkön säästämistä: valot sammutetaan, kun poistutaan huoneesta ja jääkaapin ovi pitää muistaa laittaa kiinni.

Vänskän mukaan he onnistuivat pudottamaan sähkön kulutustaan 40 prosenttia vuoden aikana. Se tosin johtui etupäässä energiatehokkaiden kodinkoneiden hankinnasta.

– Luulen, että jääkaapin vaihdolla oli iso vaikutus siihen. Kylpyhuoneessa oli lattialämmitys, säädettiin sitä pienemmälle.

Lapsilleen Vänskä on halunnut opettaa, ettei onni synny tavarasta. Vuosi sitten he ottivat tavaksi antaa lasten kavereille syntymäpäivälahjoiksi aineettomia lahjoja, esimerkiksi yhteisiä metsäretkiä. Toisinaan he ovat leiponeet sankarille kakun.

– Aluksi minua jännitti, että miten vanhemmat suhtautuvat, jos kysyn, että saako lapsen viedä retkelle. Enää lapsista ei ole noloa mennä synttäreille ilman lahjapakettia.

Toki Laura Vänskän valintojen taustalla on muitakin syitä kuin huoli maapallon tulevaisuudesta. Maalämpö takaa edulliset lämmityskulut ja kasvisruokailijana hän irtisanoutuu lihan- ja maidontuotannon eettisistä ongelmista.

Aktiivisen pyöräilyn hän aloitti ollessaan ensimmäistä kertaa raskaana, koska pahoinvointi esti bussilla kulkemisen.

Vaikka Vänskä on tehnyt ison elämäntapamuutoksen, hän ei koe luopuneensa mistään.

– Tuntuu, että edelleen on vallalla näkemys, että pitäisi omistaa kaikkea isoa ja hienoa. Minun ikäisilleni ei ole niin hankalaa luopua tästä ajattelutavasta, mutta vanhempieni ikäpolven kanssa meillä on hyvin eri näkemys siitä, että mikä on hyvää elämää.

Vänskä uskoo nuorempien sukupolvien muuttavan kulttuuria. Tulevaisuudessa tavaroiden yhteiskäyttö tai vuokraaminen ei ole enää outoa.

– Haluan säilyttää maailman lapsilleni, enkä sysätä sitä katastrofitilanteeseen. Omiin lapsiin voi vaikuttaa, opettaa heitä arvostamaan luontoa. Nykyisellä kuluttamisella maailmaa ei pystytä säilyttämään.

"Kauhistuin ostamani tavaran määrää"

Heli Niskasen kaapit pursusivat.

Hän tykkäsi ostella kirppareilta vaatteita ja sisustustavaroita, eikä juuri miettinyt, mitä kotoa jo löytyy. Joka kevät Niskanen pyhitti vähintään yhden lomapäivän sille, että siivosi kaappejaan.

Vuonna 2017 Niskanen koki ilmastoherätyksen. Seuraavan vuoden alussa hän alkoi listata kaikki ostamansa tavarat ja palvelut Exceliin. Jo tammikuun laskelmat järkyttivät: näinkö paljon hän todella kuluttaa.

– Ei ollut tarvinnut laskea, että voinko ostaa tämän 5 euron paidan, joten tavaraa tuli kerrytettyä. Halusin tietoisesti vähentää.

Erilaiset kulutustuotteet, kuten vaatteet, huonekalut ja elektroniikka, muodostavat keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä noin 15 prosenttia. Se on suurin piirtein saman verran kuin lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta muodostuvat asumisen päästöt.

Hiilijalanjälki on sitä pienempi, mitä vähemmän tuotteita ostaa. Kierrätetyn tavaran hiilijalanjälki on uudelle käyttäjälle nolla, mutta käytettyäkin olisi parasta hankkia vain tarpeeseen.

Parin vuoden ajan Niskanen raivasi kotiaan. Hän hankkiutui eroon ylimääräisistä vaatteista, sisustustarvikkeista ja parista huonekalusta kirpputorien ja roskalavojen avulla. Suoraan roskiin hän ei heittänyt mitään.

Siivousvaiheessa varastona toimi myös kolmihenkisen perheen sauna. Se tarkoitti, että aina saunomisen ajaksi he kantoivat isot kassilliset tavaraa eteiseen.

Mutta nyt perheen 75-neliöisessä kodissa on vähemmän tavaraa kuin ennen lapsen syntymää. Vaikka korona-aika on vaatinut kahden etätyöläisen arjessa järjestelyjä, on Niskanen todennut, ettei työhuonetta tarvita.

– Nyt vaatekaapin siivoamiseen menee aikaa vartti eikä päivää. Järjestäjä Ilana Aaltokin on puhunut ilmaiswebinaareissaan siitä, että me maksamme turhan tavaran säilytyksestä joko kotien neliöhinnoissa tai vuokratuissa varastoissa.

Kun Niskanen nyt astuu kirpputorin ovesta sisään, hän on päättänyt jo etukäteen mitä etsii. Kumisaappaiden hajottua hän etsi uusia tori.fi:stä muutaman kuukauden ajan ennen kuin löysi haluamansa.

– Shoppailutarvetta helpottaa se, että on kasvava lapsi, jolle on pakko ostaa vaatetta välillä. Nättejä paitoja ja housuja saa ostaa, kun on pakko.

Ostamisen himoa voi hoitaa myös hyväntekeväisyyskohteiden avulla. Pari-kolme kertaa vuodessa Niskanen ostaa metsää Luonnonperintösäätiön kautta. Sekin antaa mahdollisuuden valita ja pohtia, mikä olisi kivoin paikka metsän ostoon.

Niskanen päätti muuttaa myös ruokavaliotaan. Aluksi hän vaihtoi naudanlihan possuun, myöhemmin jäi muukin liha ja kala. Niskanen oli tyytyväinen munaa ja maitoa sisältävään kasvisruokavalioon, mutta päätti hetken mielijohteesta kokeilla tammikuista vegaanihaastetta. Yllättäen siitä tulikin pysyvä muutos.

Ruoan osuus on lähes viidesosa keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että mitä enemmän naudanlihaa ja maitotuotteita käyttää, sitä suurempi hiilijalanjälki on. Siksi näistä luopuminen pudottaa lukemia nopeasti.

Tiukkapipoinen vegaani Niskanen ei ole. Hän saattaa lorauttaa kahviinsa maitoa, jos kasviperäistä vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Samoin karkit ja alkoholi saattavat olla ei-vegaanisia.

– Liityin Facebookissa erilaisiin ryhmiin. Siellä oli hyviä reseptejä ja vinkkejä uusista tuotteista. Googlailin, että miten jonkun ruokalajin voi veganisoida. Työpaikallani yliopistolla on myös hyvin vegaanista ruokaa tarjolla.

Niskasen puoliso ja lapsi ovat edelleen sekasyöjiä. Sen linjauksen hän on kuitenkin tehnyt, ettei taloudessa syödä punaista lihaa. Joskus kesällä puoliso tosin grillaa.

– Lapsi syö välillä miehen ruokia ja välillä minun ruokiani, riippuen siitä, kumpi meistä on ruoanlaittovastuussa. Monesti syön eri ruokaa kuin muu perhe.

Heli Niskanen lopetti lentämisen kahdeksan vuotta sitten.

Auton rattiin hän ei ole tarttunut viiteen vuoteen. Perheen autoa käyttää lähinnä puoliso, sillä Niskanen välttelee myös kyydissä istumista. Poikkeuksia ovat esimerkiksi joulun sukulointireissut, jolloin tavaraa pitää kuljettaa mukana tavallista enemmän.

Niskanen ei ole aivan varma, että pystyvätkö suomalaiset pudottamaan hiilijalanjälkensä vaadittuihin lukemiin vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta meille on annettu globaalisti tarkasteltuna erittäin hyvät lähtökohdat.

– Ajattelen, että jos jollain maalla on mahdollisuuksia, niin se on Suomi. On turhaa keskustella, että tarvitaanko tässä yksilön vai yhteiskunnan toimia. Miksi ihmeessä muutoksen pitäisi tulla vain yhdestä paikasta?

Niskanen arvelee, että hänen elämänmuutoksessaan saattaa olla kyse ekologisen herätyksen ohella myös iästä.

Hän kyllästyi juoksemaan liikkuvan maalin perässä ja päättää nyt itse, mitä hyvä elämä on. Sen ei tarvitse olla jatkuvaa ylikulutusta, vaan kohtuus riittää.

– Ei tarvitse tuntea pelkoa siitä, että jään jotain vaille. Se paniikki on vähentynyt tai sitä ei enää ole.

"Teetin pojan autoon etanolimuunnoksen"

Taru Liimatainen pakkaa pyykit kassiin ja suuntaa naapurirapussa sijaitsevaan pesutupaan. Miksi hankkia oma pesukone, kun sellainen löytyy taloyhtiöstäkin?

Hän heittää pyykin sekaan pesupähkinöitä ja kaataa huuhteluainelokeroon itse sekoittamaansa pyykkietikkaa. Tämä on vain yksi esimerkki arjen pienistä ekologisista teoista, jotka ovat Liimataiselle tärkeitä.

– Pienissäkin asioista voi tehdä valinnan, että mikä on kestävän kehityksen kannalta kätevää. En esimerkiksi käytä talouspaperia tai shampoota.

Liimatainen alkoi tehdä ilmastoystävällisiä valintoja vähitellen lapsensa syntymän jälkeen, 18 vuotta sitten. Hän valitsi kestovaipat ja luopui autoilusta.

Siitä saakka hän on kulkenut muutaman kilometrin työmatkansa pyörällä.

Viisi vuotta sitten Liimatainen päätti, että lentämiset on lennetty. Viimeisestä lentomatkasta muistuttaa polkupyörän keltainen soittokello, jonka hän osti Italiasta.

Lomamatkoja Liimatainen tekee edelleen, mutta ne hän toteuttaa junalla, bussilla tai kimppakyydillä. Haaveissa on kesäloman mittainen interrail-matka Eurooppaan. Lapsi on luvannut lähteä mukaan.

Toisaalta junalla voi tehdä päiväreissun vaikka Kuopion kupeessa sijaitsevalle Suonenjoelle.

– Pohjois-Karjalassa on mainioita lomakohteita vuodenajasta riippumatta, kansallispuistoja, majataloja, kylpylöitä, mökkejä ja hiihtolatuja.

Liimataisen viimeisimpiä ilmastotekoja on siirtyminen kohti vegaanista ruokavaliota. Lihasta luopuminen oli helppoa, mutta hän ostaa edelleen maitotuotteita ja juustoa, jos löytää kaupasta -30%-laputettuja tuotteita, jotka ovat vaarassa mennä hävikkiin.

– Olen kuullut tällaisen hienon sanan kuin planetaarinen ruokavalio. Käytän suomalaista kalaa ja mahdollisimman paljon kasviksia.

Vuosi sitten Liimatainen onnistui lopettamaan tupakoinnin, kun ystävä sohaisi häntä herkkään paikkaan: "Taru, olet tehnyt niin paljon hienoja valintoja ympäristön hyväksi, mutta kylläpä saat polkea polkupyörällä, että onnistut kuittaamaan tupakoinnin hiilijalanjäljen".

Se antoi tarvittavan motivaation lopettamiseen.

WHO:n selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhden tupakan hiilijalanjälki on 14 grammaa. Näin ollen 25 vuoden päivittäinen tupakointi tuottaa noin 2,5 tonnin hiilijalanjäljen.

– Aina harmittaa se kuorma, jonka on jo menneisyydessä taakseen jättänyt ajattelemattomuuttaan. Mutta tämä oli viimeinen kerta, kun lopetan tupakanpolton.

Liimataisen poika täytti viime syksynä 18 vuotta ja halusi ajaa ajokortin. Liimatainen suostui maksamaan ajo-opetuksen. Autokoulu on Kuopion ainut, jossa ajetaan biokaasuautoilla.

Biokaasuauton ilmastovaikutus on sama kuin jos lopettaisi autoilun kokonaan. Lähes yhtä suuri vaikutus on bioetanolin tankkaamisella.

– Jotta hän ajokortin saatuaan voisi harjoitella, että ajotaito tulee varmaksi, niin hankin vanhan japanilaisen polttomoottoriauton ja teetin siihen etanolimuunnoksen. Päästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin bensakäyttöisellä autolla.

Biokaasu- tai bioetanolitankin voi asentaa vanhaankin autoon. Ratkaisu on merkittävästi edullisempi kuin uuden tai käytetyn sähköauton hankkiminen. Lisäksi monissa taloyhtiössä sähköverkko ei vielä kestä yhtä useamman sähköauton lataamista.

Toisaalta biokaasun ja bioetanolin tankkauspisteetkin on syytä selvittää etukäteen, jos aikoo siirtyä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

Liimatainen asuu lapsensa kanssa 68-neliöisessä kolmiossa. Hän on pohtinut, että pienempikin asunto riittäisi.

– Koska teen vuorotyötä, niin tarvitsen päiväaikaista nukkumista varten oman makuuhuoneen, jotta elämänlaatu pysyy inhimillisenä.

Toinen ilmastomyönnytys on Freija-koira. Liimatainen tosin vitsailee, että Freijakin on puoliksi vegaani, koska putsaa kattiloista ruoan jämät ja syö metsässä jäniksenkakkaa.

Asunnon lämmitys, sähköt ja ylläpito muodostavat noin 16 prosenttia keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Taloyhtiöissä asuvilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kotinsa lämmitysmuotoon. Useimmiten se on kaukolämpö, joka tuotetaan osittain turpeella tai kivihiilellä.

Sähkönsä jokainen maksaa itse. Siksi Liimatainen tilaa tuulisähköä. Se on kaikkein tehokkain keino laskea oman sähkönkulutuksensa hiilijalanjälkeä.

Liimataisen mielestä hiilijalanjäljen pudottaminen ei ole kovinkaan vaikeaa.

– Ei tarvitse muuttaa luolaan asumaan eikä kivikautiseen elämäntapaan, kuten ihmiset usein kuvittelevat. Tietoa on saatavilla, mutta ehkä se ei ole tavoittanut ihmisiä tai sitä ei haluta vastaanottaa.

Hän myöntää, että uuden elämäntavan opettelu on aina myös vanhasta luopumista.

– Koen saavani paljon enemmän kuin mistä luovun. Vaikka käytännössähän se on niin, että pitää opetella uusia asioita ja luopuakin, mutta lopulta se tuntuu voitolta.

Liimatainen vetää ylleen ulkotakin ja -housut, jotka hän osti kahden vuoden harkinnan jälkeen. Polkupyörän tarakalla on kori, jossa Freija voi matkustaa muutaman kilometrin matkan Neulamäen luonnonsuojelualueelle ulkoilemaan.

– Hyvä elämä on tärkeitä ihmisiä, terveyttä ja mahdollisuutta tehdä asioita, jotka tuntuvat hyvältä eivätkä loukkaa muita.