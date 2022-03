Kulttuurialan ihmiset väistävät rakentamisen tieltä Tampereella – Rollikkahallistakaan ei korvaajaa, huono kunto varmistui tutkimuksissa

Osa kulttuurialan tekijöistä on jo muuttanut naapurikaupunkeihin, kun tilaa ei ole. Kaupunki on kuitenkin yrittänyt etsiä ratkaisuja. Yksi niistä on tarjota muutamia väliaikaisia työtiloja ilmaiseksi.

Mitä tulevaisuudessa tapahtuu kultturitiloille? Aiheesta olivat keskustelemassa suorassa lähetyksessä torstaina aamulla sirkus- ja teatteriohjaaja ja performanssitaiteilija Meri-Maija Näykki sekä kulkutautisairaalan taidetalkkari Mika Pettissalo ja Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Jaakko Laurila sekä apulaispormestari Matti Helimo. Toimittajana Kai Pohjanen ja kuvaajana Antti Eintola.