Suomen Akatemian uusi pääjohtaja sai pöydälleen myös Ukrainan sodan aiheuttamat muutokset tiedemaailmaan

Nuorten tutkijoiden lähtö ulkomaille kuuluu uraan, mutta Paula Eerolan mielestä on myös huolehdittava paluumahdollisuudesta.

Maaliskuun alussa pääjohtajana aloittanut Paula Eerola arvioi päättäjien ymmärtävän, mitä tutkimus merkitsee yhteiskunnan hyvinvoinnille. Epävarmuus rahoituksesta on silti jatkuvaa.

– Tämä oli luonteva mahdollisuus katsoa asioita koko Suomen perspektiivistä, Paula Eerola sanoo.

Olemme Suomen Akatemian kiinteistön seitsemännessä kerroksessa Helsingissä. Ikkunoista avautuu näkymä Hakaniemen rannan työmaalle ja vastapäiseen Kruununhaan kaupunginosaan.

Eerola on aloittanut työnsä Suomen Akatemian uutena pääjohtajana reilu kuukausi sitten. Hän siirtyi tehtävään Helsingin yliopiston vararehtorin paikalta, jossa hänen vastuualueenaan oli yliopiston tutkimustoiminta.

Suomen Akatemia on suurin kilpaillun tutkimusrahoituksen myöntäjä kotimaisille yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Vuosittain se jakaa tutkijoille lähes puoli miljardia euroa erilaisiin hankkeisiin.

Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen ja riippuvainen valtion budjetista tulevista varoista. Rahapelituottojen osuus on pienentynyt vuosi vuodelta ja tämän osuuden korvaamisesta muilla tuloilla on käyty vilkasta keskustelua.

Eerolan johtaman Akatemian ydintehtävä on valita parhaat suuresta joukosta kilpailevia tutkimussuunnitelmia kansainvälisen arvioinnin perusteella. Vuosittain käsitellään useita tuhansia rahoitushakemuksia. Kilpailu on viime vuodet ollut erittäin ankaraa, sillä keskimäärin vain noin 15 prosenttia hakemuksista rahoitetaan.

Pitkä ura ulkomailla ja tutkimusjohtamisesta

Fyysikko Paula Eerola toimi 1990-luvulla Sveitsissä hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä. Sen jälkeen tie vei Lundin yliopistoon hiukkasfysiikan erikoistutkijaksi, professoriksi ja hiukkasfysiikan osaston johtajaksi kymmeneksi vuodeksi.

Eerola kertoo, että oli jo ajatellut jäävänsä Ruotsiin, mutta Suomesta tuli kuitenkin houkutteleva mahdollisuus uralle ja Eerola palasi Helsingin yliopistoon, missä oli väitellyt tohtoriksi vuonna 1990.

Nyt kansainvälistymiseen suhtaudutaan osittain ristiriitaisesti. Ukrainan sodan takia opetus- ja kulttuuriministeriö suositteli korkeakouluja ja Suomen Akatemiaa jäädyttämään kaiken viranomaisyhteistyön Venäjän kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että institutionaaliset venäläiset yhteistyökumppanit suljetaan pois tutkimushankkeista.

Vaikutuksia tarkennetaan tässä Suomen Akatemian tiedotteessa: Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset Suomen Akatemian toimintaan (siirryt toiseen palveluun)

Tutkijoiden väliset verkostot perustuvat usein henkilökohtaisiin kontakteihin ja niiden jatkuminen on myös vaakalaudalla, vaikka Suomessa työskentelevien venäläisten tutkijoiden työ voi jatkua. Kansalaisuuden perusteella ei syrjitä ketään yliopistojen tehtäviin valittaessa tai rahoitusta myönnettäessä.

– Nämä ovat tietysti hyvin vaikeita linjauksia, että missä se raja on instituutio- tai viranomais- ja yksittäisten tutkijoiden välisen yhteistyön välillä. Näitä joudutaan katsomaan tapauskohtaisesti, Paula Eerola miettii.

Suomen Akatemia rahoittaa vain suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Venäjä-yhteistyötä tiedemaailmassa ei välttämättä ole kovin paljon, mutta esimerkiksi Aalto-yliopistossa väitöskirjaa valmistelevista opiskelijoista ja tutkijatohtoreista puolet on ulkomaalaisia, myös venäläisiä.

Nuoret tutkijat lähtevät ulkomaille ja niin pitääkin

Suomen Akatemian tuore pääjohtaja ei ole huolissaan nuorten tutkijoiden lähdöstä ulkomaille. Enemmän häntä huolettaisi, jos niin ei tapahtuisi, sillä ulkomailla luodaan kontakteja.

– Ollaan erilaisissa tutkimusympäristöissä ja saadaan uusia vaikutteita, saadaan uusia yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea itsenäistytään. Se kuuluu tutkijan uraan, Eerola tähdentää.

Mutta samalla pitää luoda puitteet sille, että tutkijoilla on halua palata Suomeen. Kun tänne houkutellaan tutkijoita ulkomailta, niin paluumuuttajat ovat tietenkin etulyöntiasemassa, koska suomalaiselle kieli ja yhteiskunta ovat muita tutumpia.

Eerolan mukaan pitää huolehtia siitä, että aivovienti on tasapainossa ja mielellään niin päin, että Suomi on tutkijoiden liikkumisessa nettosaaja.

Useimmiten törmätään tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksiin ja pätkäsopimuksiin. Akatemiassa on vastikään valmisteltu uudistusta nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuodoille. Uudistetun nelivuotisen rahoitusmuodon tavoite on tukea lupaavimpien nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tutkimustyötä ja etenemistä kohti vaativimpia tutkijantehtäviä.

Rahoituksen ikuinen ongelma

Vastikään valmistunut kansainvälinen arviointi suosittelee Akatemian tutkimusrahoituksen ja toimintamenomäärärahan kasvattamista. Arvioinnissa korostetaan myös tarvetta kehittää tutkimuksen, kehitystyön ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja ohjausta tasapainoisena kokonaisuutena.

Samaa mieltä oli myös parlamentaarinen TKI-ryhmä. Tästä huolimatta kevään budjettiriihessä oli uhkana tutkimusrahoituksen leikkaus kymmenillä miljoonilla.

Leikkauksia ei kuitenkaan ollakaan kohdistamassa tieteen rahoitukseen vaan muualle. Päinvastoin TKI-rahoitusta ollaan lisäämässä.

Valtioneuvosto tiedotti (siirryt toiseen palveluun) tiistaina (5.4.), että Suomen Akatemian tutkimushankevaltuutta korotetaan pysyvästi 147 miljoonaa euroa, minkä lisäksi vuodelle 2023 osoitetaan kertaluonteinen 10 miljoonan euron valtuus EuroHPC-toiminnan kansalliseen vastinrahoitukseen.

Myös strategisen tutkimuksen myöntövaltuutta korotetaan 25 miljoonaa euroa edelliseen kehykseen verrattuna ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen osoitetaan 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2023, 12 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 15 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lähtien.

Viime vuosina tutkimusrahoitus on heilahdellut ja niukkuuden on esitetty johtaneen tutkijoiden karkaamiseen ulkomaille, missä on ollut paremmat edellytykset jatkaa työtään.

Pääjohtaja Paula Eerola luottaa päättäjien ymmärtävän tutkimuksen merkityksen.

– Me olemme jonkun verran luottavaisia sen suhteen, että maan hallitus on selkeästi linjannut, että osuus bruttokansantuotteesta, mikä menee tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan, sen tulisi nousta 2,9:stä neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Eerolan mukaan suomalaiset tutkijat ovat hiukan alisuoriutujia ulkomaisen rahoituksen hankinnassa. Euroopan unionin tiederahoista Suomeen on saatu melko hyvin European research council eli ERC-rahoitusta, mutta paljon muusta EU-rahoitusmahdollisuuksista jää käyttämättä.

– Siellä olisi paljonkin rahaa kotiutettavissa.

Ulkomaisen rahoituksen hankkimisessa tutkijat ja yliopistot ovat alisuorittajia, sanoo Paula Eerola. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Suomen Akatemian uusi pääjohtaja Paula Eerola ei helpota tutkijoiden kokemaa jatkuvaa tuskaa rahoituksen hakemisesta pätkätöiden yliopistotodellisuudessa. Hakemusten teossa kuluu viikkoja ja kuukausia, mutta Eerolan mukaan samalla kirkastuu tutkimusidea.

– Hakemuksen tekeminen on osa tutkimusprosessia. Siinä kiteytetään tutkimusideaa ja se on oleellinen osa koko prosessia, jossa mietitään, mitä tehdään, mitä tutkitaan ja miksi sitä tutkitaan. Otetaan selvää, mitä maailmalla tutkitaan jo tällä hetkellä, ettei tehdä samaa asiaa uudestaan.

"Kaikki hyvä tutkimus on vaikuttavaa"

Eerola arvelee, että tutkimuksen arvostus on noussut koronapandemian myötä. Rokotteiden nopea kehitys on osoitus siitä, että tutkimuksella on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Minulla on sellainen käsitys, että hyvin laajasti ymmärretään tieteellisen tutkimuksen tärkeys ja sen merkitys perusasioille sivistyksen pohjana ja kaiken yhteiskunnallisen hyvän pohjana. Mutta se on vähän poliittiselle päätöksentekijälle ehkä vaikea pala siinä mielessä, että asiathan kehittyvät hyvin hitaasti ja ne ovat pitkäveteisiä, pitkäjänteisiä.

Tutkimukseen liittyvillä asioilla ei vaaleja voiteta eikä vaalikaudessa välttämättä tehdä suurta tiedettä.

Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita on myös arvosteltu mediassa, ja toisinaan niiden on väitetty olevan jopa turhia.

Paula Eerola näkee asian kuitenkin toisin. Kansainvälisen vertailun läpikäyneet hankkeet on arvioitu alallaan merkittäviksi.

– Mielestäni kaikki hyvä tutkimus on vaikuttavaa. Mutta emme tiedä, milloin vaikuttavuus tapahtuu, tai edes millä tavalla, koska voi tapahtua odottamattomia kehityskulkuja, jolloin yhtäkkiä joku merkityksettömältä näyttävä asia voi olla äärimmäisen tärkeä, Eerola sanoo ja antaa esimerkiksi virusten leviämisen villieläimistä ihmisiin.

Maakuntamalli vai keskittäminen?

Miten hyvää tutkimusta sitten tehdään, jos nykyisen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) esittelemä malli korkeakouluyksiköiden lisäämisestä eri maakuntiin toteutuu? Aiempi kehitys on ollut toisensuuntainen.

Hyvää tiedettä voidaan Eerolan mukaan tehdä pienissäkin yksiköissä, mutta ne voivat olla haavoittuvampia esimerkiksi tilanteessa, jossa keskeinen tutkija lähtee muualle.

Paula Eerola korostaa Akatemian tutkimuksen huippuyksiköiden toimintaa verkostoina.

– Nehän ovat hyvä esimerkki siinä, että tyypillisesti jonkun tutkimusteeman ympärille on huippuryhmiä ympäri Suomea, jotka sitten toimivat sen yhden teeman ympärillä ja jota Akatemia rahoittaa, niin että rahoitusta menee kaikille konsortion osapuolille.

Yliopistot ovat myös viime vuosina profiloituneet ja etsineet omia vahvuusalueitaan, joihin tutkimustoimintaa keskitetään. Kaikkien korkeakoulujen ei Eerolan mukaan tarvitse tehdä kaikkea.

Suomen kielen ja kulttuurin asema säilyy Eerolan mielestä tieteessäkin, vaikka tieteen käyttökielenä on yhä useammin englanti. Kansainvälinen yhteistyö ja julkaisut vaativat englannin käyttöä jopa suomen kielen tutkimuksessa.

– Minun mielestäni paras tae suomen kielen tutkimuksen jatkuvuudelle ja ennen kaikkea tasolle on se, että tutkimusta tehdään muuallakin kuin Suomessa. Silloin saadaan julkaisuja globaaliin levitykseen.