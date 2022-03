Asiantuntija: Suomessa ei ole riittäviä valmiuksia Ukrainan pakolaisten sotatraumojen hoitoon

Suomessa pakolaisten saama perusterveydenhuolto ja välitön kriisiapu ovat riittävällä mallilla, mutta vaativien sotatraumojen hoitoon ei meillä riitä valmiutta. Näin arvioi keskiviikkona Ylen Radio Suomen Päivässä haastateltu Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

– Suomen aika rajallinen kokemus sotatraumojen vaativasta hoidosta ei pysty vastaamaan ukrainalaisten erityiseen tilanteeseen ja tarpeeseen, eikä myöskään siihen pakolaisten volyymiin, mikä Suomessakin tulee olemaan ajan mittaan, Lehtinen sanoo.

Ukrainasta saapuvat, vastaanottojärjestelmään rekisteröityneet pakolaiset ovat tilapäisen suojelun alaisia, jolloin heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa hoidetaan käytännössä vastaanottokeskuksissa. Siellä on sekä terveydenhoitajia, sairaanhoitajia että sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, joiden avulla hoituvat esimerkiksi perusterveydenhuolto sekä välitön kriisiapu.

Sen sijaan pitkäkestoisempi sotatraumojen hoito on erityisosaamista vaativa kuntoutuksen muoto, johon ei Lehtisen mukaan ukrainalaispakolaisten kohdalla ole riittäviä valmiuksia.

– On vaikea nähdä ukrainalaispakolaisten osalta, että olisi mahdollisuutta riittävään, ensinnäkään hoidontarpeen arviointiin tai moniammatilliseen tilannekartoitukseen, ja sitten kuntouttavaan hoitoon, ja toisaalta myös näiden vaatimaan tulkkaamiseen. Tilapäisen suojelun puitteissa tämän mittakaavan hoitoon ei heille välttämättä pääsyä kyetä tarjoamaan, ja vaikka tarjottaisiinkin, niin kuntien resurssit ja kokemukset eivät olisi riittävät vakavaan sotatraumatisoitujen hoitoon, Lehtinen uskoo.

Pakolaiset 90-prosenttisesti naisia ja lapsia

Lehtisen mukaan Suomessa on jonkin verran kokemusta sotatraumojen hoidosta, sillä Suomeen on vastaanotettu esimerkiksi kiintiöpakolaisia tai aiemminkin pienessä määrin sotatilanteista tulevia ihmisiä. Ukrainan pakolaisten tilanne on kuitenkin erityinen monestakin syystä – eikä vähiten sen takia, että heitä on tulossa suuri määrä.

Lehtinen puhuu myös traumatisoitumisen kerrostumasta, josta osa syntyy itse sotatilanteessa olemisesta, mutta osa siitä, että pakomatkalla on 90-prosenttisesti naisia ja lapsia, jolloin perheet ovat erossa toisistaan. Perheiden miehet ovat edelleen sodan keskellä Ukrainassa, mikä lisää Lehtisen mukaan traumaa entisestään.

– Erityinen piirre on sekin, että liikkeellä on nyt hyvin paljon traumatisoituneita lapsia, jotka liikkuvat myös traumatisoituneen vanhemman kanssa, eli jos vanhemman traumaoireet ovat voimakkaita, heillä ei ehkä ole tilanteessa kykyä tukea sitä traumatisoitunutta lasta, Lehtinen arvioi.

Sotatraumalla suuri vaikutus toimintakykyyn

Sotatraumalla voi olla valtavan suuri vaikutus toimintakykyyn, Lehtinen sanoo. Hänen mukaansa jokainen Ukrainan sotaa pakeneva kantaa jollain tavalla sodan jättämiä jälkiä.

– Toki sen syvyys on sitten hyvin yksilöllistä, ja riippuu siitä millaisia kokemuksia on ollut ja miten pitkään on joutunut sodan keskellä olemaan, Lehtinen toteaa.

Sotatraumalla on monenlaisia mahdollisia vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn: unettomuutta, painajaisia, keskittymiskyvyttömyyttä, unohtelua, mieleenpainamisen vaikeuksia, voi tulla traumatakaumia, voi tulla oppimisen vaikeutta, Lehtinen luettelee. Hän muistuttaa myös, että kun on kyse traumatisoituneista lapsista, he reagoivat traumoihin ikätasonsa kykyisesti, jolloin esiin voi tulla myös esimerkiksi aggressiivisuutta.

Sotatraumojen oikea-aikainen hoito olisi Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtisen mukaan erittäin tärkeää. Hän muistuttaa, että hoitamaton sotatrauma hankaloittaa paitsi yksilön itsensä elämää, voi vaikuttaa myös pitkälle tulevaisuuteen.

– Tiedämme myös Suomen omasta kokemuksesta, että hoitamaton sotatrauma muuttuu myös tulevien sukupolvien taakaksi, Lehtinen sanoo.

Sotatraumojen hoito on Lehtisen mukaan tärkeää myös siitä näkökulmasta, että kun ennen pitkää pakoon lähteneet palaavat Ukrainaan, he olisivat terveitä ja valmiita maan jälleenrakentamiseen.