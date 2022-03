Sähkö on halventunut roimasti huipputasoilta – hinnat silti markkinoiden ennakko-odotuksia korkeammalla

Grafiikka näyttää, kuinka sähkön pörssihinta on kehittynyt joulukuusta 2021 maaliskuun 24. päivään 2022 asti. Korkeimmillaan sähkön hinta on ollut joulukuussa lähes 60 senttiä kilowattitunnilta (sisältäen alv:n), kun taas 24. maaliskuuta sähkön hinta on 12,5 senttiä kilowattitunnilta.

Kuva: Jaana Polamo / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle