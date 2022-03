Jännittäviä hiljaisuuden hetkiä ja kirjeitä Washingtoniin – näin Suomen Nato-hakemus voisi edetä

Suomi kartoittaa parasta aikaa, miten Nato-maat suhtautuisivat Suomen jäsenyyshakemukseen. Harkinta on vielä kesken, mutta pohjustusta tehdään jo nyt sen varalta, että eduskunta, hallitus ja tasavallan presidentti päätyisivät jäsenyyden kannalle.

1. Presidentti ottaa yhteyttä Naton pääsihteeriin

Ensimmäinen askel jäsenyysprosessissa on Suomen valtiojohdon yhteydenotto Naton pääsihteeriin. Puolustusliitto on tarkka siitä, että se ei kutsu tai houkuttele, vaan aloitteen on tultava jäsenkandidaatilta itseltään.