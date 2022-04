Lähes 90 valitusta johti viranomaisvalvontaan: Paku kympillä -vuokraamo velvoitettiin muutoksiin – lisämaksuja lähetettiin, vaikka tankki olisi täytetty

Moni kuluttaja on myös valittanut yllätyksenä tulleesta, heikosti kuluttajille ilmoitetusta ajoalueen rajoituksesta, jonka rikkomisesta on joutunut pulittamaan 200 euroa.

Lasku perään, vaikka tankki olisi täytetty

"Vetoavat, että kun sopimusehdot on hyväksytty, tulisi autoon tällöin vain tankata enemmän, vaikka se on teknisesti mahdotonta, ja ovat sitten oikeutettuja laskua lähettämään."

Paku kympillä oy:n toimitusjohtaja Hannu Tiilan mukaan tällaisia tapauksia on ollut "melko vähän". Tapausten selvittämisessä asiakkaiden kanssa on Tiilan mukaan oltu joustavia.

Kuluttaja-asiamiehen Paku kympillä oy:lle lähettämän sitoumuspyynnön mukaan yhtiö on kuitenkin myöntänyt kuluttaja-asiamiehen kanssa käydyssä neuvottelussa, että vanhaa tankkausohjetta on "joskus sovellettu hyvin tiukasti".

Kuluttaja-asiamies: ehdoista ei kerrottu lain vaatimalla tavalla

Tiedon selkeä ja ymmärrettävä ilmoittaminen varauksentekosivulla on kuluttaja-asiamiehen mukaan erityisen tärkeää, koska "aluerajoitus on alalla epätyypillinen ja kuluttajalle yllättävä".

"Niin sanotun pikkuprintin käytöstä on paljon ratkaisukäytäntöä, jonka mukaan tiedot eivät tule pikkuprintillä annetuiksi lain edellyttämällä tavalla. Olennaisten tietojen antaminen pikkuprintillä on katsottu usein myös harhaanjohtavaksi", kuluttaja-asiamiehen kirjelmässä todetaan.

Paku kympillä: tiedot ilmoitettu riittävän selkeästi aiemminkin

Paku kympillä oy:n toimitusjohtaja Hannu Tiila sanoo pitävänsä kuluttaja-asiamiehen vaatimia muutoksia perusteltuina ja hyvinä. Silti yhtiön näkemys on, että sopimusehdoista on ilmoitettu riittävästi jo ennen viranomaiskäsittelyä.

– Ei missään tapauksessa. Siellä [verkkosivuilla] on ollut ehdot, ne ovat olleet hyvin esillä. Ne on pitänyt tietysti lukea, Tiila vastaa.

Tapaukset, joissa tankki on täytetty, mutta polttoainemäärä on ollut vaatimusta pienempi vähäisen kulutuksen vuoksi, ovat yhtiön mukaan "yksittäistapauksia". Lisälaskuista on näissä tapauksissa Tiilan mukaan luovuttu, jos asiakas on valittanut asiasta.