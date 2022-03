Etelämantereella mitattu ennätyslämmintä – jäätutkija: "Tämä on pelottava asia"

Kun eteläisen pallonpuoliskon talven lähestyessä Etelämantereen sään pitäisi viiletä, siellä on ollut jopa 40 astetta tavallista lämpimämpää. Concordian tutkimusasemalla mitattiin ennätykselliset -11,8 astetta viikko sitten perjantaina ja Vostokin asemalla oli -17,7 astetta, joka sekin on uusi ennätys.

– Weddelinmeri loppukesästä on kuin suomalainen talvi. Eli välillä on +2 astetta ja usein on miinusta. Sitten välillä on -20 ja tuulee kovaa. Vielä eteläisen pallonpuoliskon loppukesästä ei ole kuuluisia Etelämantereen -50 asteen lämpötiloja.