Hajujen nuuhkiminen ampaisi valtavaan suosioon Suomessa – kokeiden määrä koirilla liki viisinkertaistui vuodessa

Tippa eukalyptusta on laitettu kaksi tuntia sitten pieneen huopatassuun. Tassu on piilotettu henkilöauton apukuljettajan oven alareunaan, sisäpuolelle.

Auton edestä käyvä tuuli on levittänyt hajua auton alareunassa jo hetken, ja siksi koira etsii hajua ensin takaoven kohdalta. Sitten se siirtyy merkkaamaan etuovea. Omistaja palkitsee koiran nappuloilla eli pienillä suupaloilla.

Kyseessä on nosework, eli koiran nenätyöskentely.

Laji on nopeassa kasvussa

Vuodesta 2020 lähtien laji on ollut virallinen myös Suomen Kennelliitossa. Ensimmäisenä vuonna nosework-kokeita oli 26, viime vuonna 117 ja tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä järjestetään jo 71. kokeet, joten kasvu näyttää jatkuvan tasaisesti, Kennelliitosta kerrotaan.

Liitosta arvioidaan, että noseworkia harrastaa tuhansia koirakkoja. Määrää on kuitenkin vaikea arvioida, koska kaikki eivät käy kokeissa.

Koiralle uuvuttavaa

– Meidän vanhempi koira on sellainen, että kun sen kanssa kiitää tuolla kaksi tuntia ja tulee sisälle, niin se on varttitunti ja sen jälkeen tulee pallo, että leikitään. Mutta varttitunnin verran kun teet hajutyöskentelyä, niin sitten uni maittaa. Se aivotyöskentely on niin rasittavaa koirille, kertoo bordercollie Piin omistaja Timo Pussinen.