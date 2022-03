Pahanhautoja-elokuva teatterilevitykseen Venäjällä vasten tuotantoyhtiön tahtoa – tekijät eivät mahda asialle mitään

Tuottaja Mika Ritalahti sai eilen puhelinsoiton, jota hän kuvailee shokiksi. Ylen toimittaja soitti ja kertoi, että Silva Mysteriumin tuottama Pahanhautoja-elokuvan ensi-ilta on Venäjällä huhtikuussa. Asia ei ollut sen paremmin Ritalahden kuin elokuvan kansainvälisen myyntiagentinkaan tiedossa.

Vajaan vuorokauden sisään selvisi, että elokuvan levittämistä Venäjällä ei voi estää, vaikka myös kulttuuriala on viime viikkoina pannut Venäjän monin tavoin boikottiin.

Pahanhautojan kansainvälisestä myynnistä vastannut yhtiö on myynyt elokuvan oikeudet Venäjälle jo vuonna 2019, ja viimeinen erä kauppahinnasta on maksettu viime vuonna.

Pahanhautoja on luovutettu venäläiselle levittäjälle hyvissä ajoin muun muassa siksi, että se ehdittäisiin dubata venäjäksi ennen teatteriesityksiä.

– Kävi ilmi, että asia ei ole meidän käsissämme, eikä enää myöskään myyntiagenttimme. Mitään sopimusrikkomusta, jonka perusteella kaupan voisi purkaa, ei ole tapahtunut. Allekirjoitukset on tehty ja tuote luovutettu jo kauan ennen sotaa.

"Tilanne on äärimmäisen epämiellyttävä"

Monet muut eurooppalaiset elokuvat ovat samassa jamassa kuin Pahanhautoja: ne eivät voi osallistua Venäjä-boikottiin, vaikka haluaisivat. Sen sijaan esimerkiksi Disney on voinut ilmoittaa lopettavansa elokuviensa levittämisen maassa.

– Isot amerikkalaisstudiot, jotka hoitavat itse levityksensä, voivat helposti vetää leffansa Venäjältä. Ne eivät ole myyneet mitään etukäteen. Myyntiagenttimme kertoi, että Venäjällä on tarjontaa eurooppalaisista elokuvista juuri näistä sopimussyistä. Niille on myös tavallista enemmän kysyntää, kun amerikkalaiselokuvia ei ole.

Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja on jo kerännyt kansainvälistä menestystä ja sillä on levityssopimus yli 40 maahan, myös Yhdysvaltoihin. Tuotantoyhtiö olisi Mika Ritalahden mukaan halunnut ylpeästi ilmoittaa, että hyökkäyssodan aloittaneella Venäjällä sitä ei nähdä.

– Sota on järkyttänyt ja suututtanut meitä syvästi, ja tämä tilanne on äärimmäisen epämiellyttävä. Jos elokuva olisi tullut teatterehin vaikka syksyllä kuten monessa muussa maassa, se ei tuntuisi yhtä irvokkaalta. Nyt voi vain toivoa, että viattomat ihmiset jotenkin voivat voimaantua elokuvaa katsomalla ja taidetta kokemalla. Pahanhautojan teemahan on se, että jos pahaa koittaa kätkeä väkisin sisälleen, niin se puskee lopulta ulos.