Sodasta huolimatta venäläistä hiiltä on kuljetettu Suomen läpi – pitkät rahtijunat täristelevät päivittäin Pirjo Kauppilan kotitalon ohi

VR on keskeyttänyt sekä henkilö- että tavaraliikenteen Suomen ja Venäjän välillä. Venäläinen hiili kulkee silti vielä noin viikon ajan rautateitse Suomen läpi Vainikkalasta Hankoon.

Kodin vieressä kulkeva junarata on osa Otalammella asumisen viehätystä. Hiilijunien aiheuttaman tärinän ei pitäisi ainakaan mittausten mukaan vaurioittaa Kauppiloiden taloa.

– Sodan syttyessä ajattelin, että nyt se hiilijunaliikenne varmaan loppuu, mutta ei. Sanoisin, että se on jopa lisääntynyt, aivan radan vieressä Vihdin Otalammella asuva Pirjo Kauppila hämmästelee.

Kauppilan havaintojen mukaan junia on mennyt päivittäin kaksi ja ainakin osa junista on ollut vielä entistäkin pidempiä.

Hiilijunaliikenteen jatkumista on puitu useissa Facebook-ryhmissä. Greenpeacen aktivistit maalasivat hiilivaunuihin sodan vastaisia iskulauseita toissa perjantaina.

Kello on hieman yli puolen päivän, kun juna jälleen kerran vilahtaa Kauppilan pihan ohi tai oikeastaan läpi. Perheen talo jää juuri ja juuri junaradan 30-metrisen suojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Kauppiloiden puheissa hiilijunat ovat susijunia, koska virolaisvetureiden kyljissä on suden näköistä eläintä esittävät teippaukset.

Liikenne jatkuu vielä noin viikon ajan

Ainakin vielä maanantaina 28.3.2022 juna vei hiiltä Vainikkalasta Hankoon. Tulevia hiilikuljetuksia on merkitty junaliikenteen havaintojärjestelmä Juliaan (siirryt toiseen palveluun) kuluvan viikon torstaihin saakka.

Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen kertoo, että hiiltä on tuotu maahan ennen viime sunnuntaita noin viikon kuljetuksiin riittävä määrä. Yhtiön tulevaisuus Koverharissa on täysin auki.

– Tämä muutos on ollut niin nopea, että täytyy miettiä suunnitelmia ja strategioita uusiksi.

Miksi venäläinen hiili on saanut kulkea rautateitse Suomen läpi Keski-Eurooppaan, Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit?

Tähän asti venäläiseen hiileen ei ole kohdistunut EU:n asettamia tuontipakotteita. Hiilen tuonti Venäjältä Suomeen ja muualle EU:hun on siten ollut sallittua. Nyt tilanne on kuitenkin se, että Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne on muista pakotteisiin liittyvistä syistä päättynyt sunnuntaina.