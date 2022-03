Konkarit jyräävät Ylen presidenttikyselyssä: Olli Rehn nousi kärkeen, Sanna Marin putosi kolmanneksi

Toistaiseksi presidentinvaaleihin ei ole ilmoittautunut yhtään ehdokasta. Olli Rehn on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta sen jälkeen, kun koronakriisi on ohi.

Kun suomalaisilta kysyttiin, kuka on heidän ykkösehdokkaansa, Rehnin valitsi 20 prosenttia vastaajista. Haaviston nosti ykkössijalle 16 prosenttia, Marinin 9 prosenttia vastaajista.

Yllätysnimeksi nousi Mika Aaltola

Mukana on myös yllätysnimi: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola . Aaltola on ollut paljon julkisuudessa Ukrainan sodan aikana.

Helsingin yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Emilia Palonen kiinnittää huomiota naisten vähäiseen määrään. Ukrainan sodan aikana tv-haastatteluissa on esiintynyt paljon miespuolisia asiantuntijoita. Se vaikuttaa siihen, ketkä koetaan luottohahmoiksi.

– Nyt haetaan tuttua kasvoa, joka on kansainvälisesti verkostoitunut, Palonen sanoo.

Ukrainan sota muuttaa myös Suomen vaaleja

Edellisen kerran Ylen presidenttikysely tehtiin tammikuussa 2021. Silloin ykköseksi nousi pääministeri Sanna Marin (sd.). Marinin valitsi ykkösehdokkaakseen 16 prosenttia vastaajista. Nyt Marin on pudonnut kolmossijalle.

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta uskoo, että muutos on seurausta Ukrainan sodasta. Se muuttaa Suomen presidentinvaaleja. Taloustutkimuksen kysely tehtiin maaliskuun puolessavälissä.

Rehn suosituin myös kokoomuksen kannattajien keskuudessa

Entisen EU-komissaarin Olli Rehnin kannattajat tulevat hänen oman puolueensa keskustan lisäksi kokoomuksen riveistä. Rehn on etenkin varttuneiden kansalaisten suosikki.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on naisten suosikki.

Vaalitutkija Borg: Vaikea uskoa, että Marin lähtisi ehdolle

Pääministeripuolue SDP:n ylivoimainen ykkösnimi on Sanna Marin. Marinin lisäksi SDP:ssä on muita keskivahvoja nimiä kuten europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ja EU-komissaari Jutta Urpilainen.

– Sanna Marinin suosio on siivittänyt puolueen suosiota eduskuntavaalimittauksissa. On kuitenkin vaikea uskoa, että hän olisi kiinnostunut presidentin tehtävästä. Naisehdokkaista Jutta Urpilainen on varmasti se, johon katseet kohdistuvat, Sami Borg sanoo.