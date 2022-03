Analyysi: EU ja Venäjä taistelevat myös afrikkalaisten mielipiteistä – kun leipä loppuu, aukeaa uusi informaatiosodan rintama

Ylen haastattelemat nuoret kenialaiset näkevät Ukrainan kriisissä kaksi puolta: sota on ikävä asia ja Venäjän pitäisi lopettaa hyökkäyksensä.

Mutta monet myös ymmärtävät Venäjän turvallisuushuolet. He näkevät sodan nimenomaan Yhdysvaltain ja Venäjän välisenä konfliktina.

Nairobilainen 30-vuotias tullivirkailija Edwin Kariri muistuttaa, että Venäjä on ilmaissut huolensa Naton leviämisestä jo vuosien ajan.

– Heidän turvallisuutensa on uhattuna, sitä Putin nyt yrittää kertoa lännelle, Kariri sanoo.

28-vuotias yrittäjä Daina Njoki puolestaan on sitä mieltä, että Venäjän presidentti ei kohtele Ukrainaa reilusti.

– Ukraina on itsenäinen maa, Venäjän ei pitäisi yrittää manipuloida tai kontrolloida sitä.

Ei siirtomaavallan taakkaa

Venäjällä ei ole taloudellisia resursseja investoida Afrikkaan samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi Kiinalla, EU:lla tai öljyrikkailla arabimailla. Mutta se on monien hallitsijoiden uskollinen poliittinen ja sotilaallinen tukija.

Malilaiset osoittivat mieltään entistä siirtomaaisäntää Ranskaa vastaan ja toivottivat Venäjän tervetulleeksi. Kuva on Bamakosta syyskuulta 2020.

Vuoden 2019 Venäjän ja Afrikan maiden huippukokouksen päätösasiakirjan mukaan venäläis-afrikkalaisen yhteistyön perusta on edelleen "yhteisen taistelun traditio siirtomaavallan kumoamiseksi ja Afrikan maiden itsenäistymiseksi". Tämän päätösasiakirjan allekirjoittivat Sotšissa kaikki 54 Afrikan maata.

Ruokakriisi kiihdyttää informaatiosotaa

Maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtajan David Beasleyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) edessä saattaa olla uusi ruokakatastrofi: nälänhädän partaalla elävien ihmisten lukumäärä on jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan noussut 27 miljoonasta 44 miljoonaan.

Myös WFP:n avustusruuasta maksama hinta on Beasleyn mukaan kasvanut 30 prosenttia. Jokainen uusi hinnankorotus tarkoittaa vähemmän ruokaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Menossa on siis myös narratiivien, tarinoiden sota.

Katso toinen video, jolla nairobilaiset kertovat, kenen syytä heidän mielestään on ruoan ja polttoaineiden hinnannousu.

EU on valmiina tarinoiden taistoon

Suurella osalla afrikkalaisista on älypuhelimet, ja he käyttävät sosiaalisen median alustoja. Niillä on aukeamassa uusi informaatiosodan rintama, jossa taistellaan afrikkalaisten sieluista ja sympatioista.