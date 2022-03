Koronatartunnoissa uusi ennätys Kymenlaaksossa – lääkäri huolissaan siitä, ettei asia kiinnosta: "Mediahuomio on maailman kriiseissä"

Kymsoten alueella on 22 sairaalahoidossa olevaa covid-potilasta. Sairaanhoidon tarve on lisääntynyt etenkin iäkkäillä potilailla. Kymenlaakson koronatilanne on maan heikoimpia.

Osa kymenlaaksolaista on jättänyt kolmannen koronavirusrokotteen ottamatta. Kuva on joulukuulta 2021. Kuva: Antro Valo / Yle