Hintojen nousu ja Ukrainan sota lisäävät ruoka-avun tarvitsijoita – avustustyöntekijä: "Juuri tarjosin 10-vuotiaalle pojalle ruokakassia"

– Rahatilanne on heikko, kun olen työtön. Täältä saa maanantaisin ainakin puolen viikon ruuat.

Porilainen Jyrki Nurmi on käynyt hakemassa ruoka-apua viimeiset pari kuukautta. Kaupoilta saatu ruoka on monipuolista: mukana on lihaa, leipää, kasviksia ja maitotuotteita.