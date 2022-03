Valtio antoi liian vähän rahaa digitaalisiin palveluihin hyvinvointialueella, joka oli ennen niissä edelläkävijä: "Pitää miettiä, mihin tämä raha riittää"

Etelä-Karjalan sote-piiri on vuosia ylpeillyt sillä, miten pitkälle kehitettyjä digitaalisia palveluita se pystyy asiakkailleen tarjoamaan. Etäyhteydellä tapahtuvasta asiakkaan ja hoitajan tai lääkärin kohtaamisesta on jo tullut vakiintunut hoitomuoto.

– Jos miettii Eksoten aikaa, niin me olemme olleet edelläkävijöitä. Meillä on hyvinvointialueen aloittaessa sama ajatus, että Etelä-Karjala toimisi digitaalisten palvelujen edelläkävijänä, mutta nyt joudumme hieman priorisoimaan, sanoo hyvinvointialueen tietohallintopäällikkö Mika Mitikka .

– Aika kova karsintakierros ollaan sisäisesti jouduttu käymään. Se mikä on lakisääteistä tai muuten pakollista, se tehdään, mutta muuten pitää miettiä, että mihin tämä raha riittää, Mitikka sanoo.

Etelä-Karjalan uuden aluehallituksen puheenjohtajaksi nimetty kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) myöntää, että ICT-järjestelmien rahoitusvaje on eduskunnan ja hallituksen tiedossa. Hänen mukaansa lisärahoituksen tarvetta arvioidaan jatkuvasti.

–Digipalveluiden kehittäminen on yksi tärkeimpiä kokonaisuuksia, jota meidän pitää pystyä kehittämään. Samalla meidän on aina muistettava, että on asiakkaita, jotka eivät käytä minkäänlaisia ICT-palveluita tai edes tietokonetta, Kiljunen linjaa.