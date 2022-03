Kotikellarista voi tehdä säteilysuojan imurilla ja ämpäreillä, neuvoo 90-luvun turvaopas – fysiikan professorin mukaan niksi jopa toimii

Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa huolta ydinaseiden käytöstä tai uudesta Tšernobylin kaltaisesta ydinvoimalaonnettomuudesta. Säteilyturvakeskus STUK:n verkkosivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun) , että vaikka Ukrainan käytössä olevat ydinvoimalaitokset vaurioituisivat pahoin, vakavat säteilyvaikutukset eivät yltäisi Suomeen.

Suojan ilmanvaihto on kuin tee-se-itse nikkarin unelmista: se hoituu kätevästi pölynimurin, kahden muoviämpärin ja muovisten ilmanvaihtoputkien avulla.

"Periaatteessa idea jopa toimii"

Säteilysuojan ilmanvaihto on vihkosen mukaan tarkoitus toteuttaa materiaaleilla, joita löytyy monen varastoista. Suomalaisten rakastamille ilmaisille ämpäreillekin on käyttöä.

– Jos kotona on kellari, niin ämpäreitäkin löytyy. Suomalaisittain ämpäriteema tässä on todella koukuttava, mutta periaatteessa idea jopa toimii, jos käytössä on hyvä pölynimuri, pohtii Keskinen.