Ivana Helsinki lähtee somesta, koska haluaa olla aidosti läsnä – tutkija pitää päätöstä yllättävänä ja uskoo sen vaikuttavan näkyvyyteen

Vaatemerkki Ivana Helsinki sulkee sosiaalisen median tilinsä huhtikuun 4. päivä, yhtiö kertoo sosiaalisen median tileillä julkaistuissa postauksissa. Ivana Helsingillä on Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) vajaa 12 000, Instagramissa vajaa 27 000 seuraajaa.

Yhtiön postauksessa kerrotaan halusta suunnata kohti aitoja kohtaamisia, aitoja tarinoita ja uutta, sosiaalisesta mediasta vapaata maailmaa.

Ivana Helsingin perustaja Paola Suhonen kommentoi keskiviikkona Ylelle päätöksen pohjaavan arvoihin. Suhonen ei henkilökohtaisesti ole itse koskaan ollut sosiaalisessa mediassa, ja se on alusta asti ollut hänelle vieras kanava jakaa tietoa, vaikka Ivana Helsingillä onkin ollut tilit. Hänen mukaansa yritys on ollut sosiaalisessa mediassa puhtaasti markkinoinnillisista ja viestinnällisistä syistä.

– Olen kokenut että se on sellaisena kanavana ollut ihan ok. Mutta mitä kaikkea muuta se ilmiö ylipäätään edustaa, niin en henkilökohtaisesti pysty sitä allekirjoittamaan. Tämä on puhtaasti arvomaailmallinen asia, että halutaan ainakin omalta osaltamme viedä ajatuksia siihen suuntaan, että tällainenkin vaihtoehto on mahdollista, Suhonen sanoo.

Suhonen näkee sosiaalisen median muuttuneen hyvin henkilövetoiseksi, vahvasti itsepromootion välineeksi.

– Influensserikulttuuri on minulle hyvin vieras, se ei perustu ammattiosaamiseen, vaan on hyvin mutu-tuntumalla huutelua ja itsensä influensseriksi julistamista, Suhonen sanoo.

Me ei nähdä että kevät tulee tai muuttolinnut saapuu, kun me tuijotetaan vain puhelinta. Paola Suhonen

Tiukka ei epäaitoihin elämyksiin pohjaavalle maailmalle

Suhonen kokee, että osa koronan kantamasta taakasta on sittenkin myös sosiaalisen median syytä. Fyysisten kontaktien, tapaamisten ja aitojen elämysten hidas katoaminen ihmisten arjesta on alkanut jo ennen pandemian iskemistä.

– Kyllä minä uskallan väittää, että se on sosiaalinen media, joka meiltä on sen pikku hiljaa nakertanut. Me voidaan valita, että jäädäänkö me kotisohvalle makaamaan vai lähdetäänkö me taidenäyttelyn avajaisiin. Entistä enemmän tuntuu siltä, että se kotisohva voittaa, koska voi tavallaan lainausmerkeissä "olla läsnä". Mutta se ei ole aitoa läsnäoloa, Suhonen painottaa.

Paola Suhonen sanoo, ettei halua olla mukana siinä epäaitoihin elämyksiin ja epäaitoihin kokemuksiin pohjaavassa maailmassa, mihin (Facebookin emoyhtiö) Meta on meitä viemässä. Suhonen viittaa ihmisten riippuvuuteen sosiaalisesta mediasta. Bussipysäkilläkin tuijotetaan puhelinta ja tuntuu, ettei muutamaa minuuttia pystytä olemaan ilman, että sitä on vilkaistava.

– Mutu-tuntumalta sanoisin, että kyllähän meidän perusempatia perustuu siihen, että me vaikka metrossa hymyillään vastapäiselle ihmiselle, että me saadaan kontakti sanattomasti läsnäololla. Tuntuu, että kaikki tämä on kadonnut ihan täysin.

– Me ei nähdä että kevät tulee tai muuttolinnut saapuu, kun me tuijotetaan vain puhelinta. Me ei kohdata ihmisiä edes sen hymyn, tai jonkinlaisen kollektiivisen tylsyyden tai odottamisen hetken kautta. Siinä on paljon sellaisia asioita, joita en itse allekirjoita, Suhonen sanoo.

Tutkija: monelle muulle yritykselle tämä olisi kova paikka

Yritysten sosiaalisen median käyttöön perehtynyt tutkija Essi Pöyry kertoo, ettei ole nähnyt vastaavaa muilta suomalaisyrityksiltä. Hän sanoo pitävänsä Ivana Helsingin päätöstä yllättävänä.

– Kuluttajabrändin ja verkko-ostamisen näkökulmasta tämä on tosi epätavallista, koska sosiaalisesta mediasta on tullut olennainen tiedonhankinta-, tiedottamis- ja markkinointikanava. Sosiaalinen media on oleellinen osa ostoprosessia, sanoo yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Hänen mukaansa yrityksen päätös saattaa yllättävänä tekona puhutella osaa kuluttajista, mutta Pöyry uskoo yrityksen näkyvyyden vähenevän tulevaisuudessa. Hänen mukaansa esimerkiksi yrityksen uutiskirje voi olla tehokas tapa saada viestittyä asioita kuluttajille, mutta se ei ole vuorovaikutteinen kuten sosiaalinen media, koska siellä kuluttajien reaktiot ja keskustelut eivät näy.

– Aika monelle yritykselle olisi aika kova paikka tehdä näin. On vaikea kuvitella, että tästä tulisi laaja trendi, mutta ehkä se herättää pohtimaan, mikä on sosiaalisen median rooli omassa liiketoiminnassa, Pöyry pohtii.

Suhonen toivoo antavansa ihmisille ajattelemisen aihetta

Suhonen toivoo Ivana Helsingin päätöksen antavan ihmisille – ja miksei muille yrityksillekin – ajattelemisen aihetta.

– En usko mustavalkoisuuteen, että tämä on oikea tai tämä on väärä tapa, mutta tämä on nyt yksi vaihtoehto, että näinkin voi elää ja arkea viettää – ja pyörittää brändiä – ilman, että on sosiaalisessa mediassa, Suhonen sanoo.

Ivana Helsinki on verkossa kuitenkin yhä läsnä perinteisten verkkosivujensa ja verkkokaupan kautta. Yhtiö kommunikoi ihmisten kanssa myös pitkäikäisen uutiskirjeen muodossa.

Ivana Helsingin päätöksestä poistua sosiaalisesta mediasta kertoi aiemmin muun muassa Iltalehden Tyyli.com (siirryt toiseen palveluun)-sivusto.