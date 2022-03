Kari Enqvistin kolumni: Tärkeää ei ole, onko Nato-ovi auki vai kiinni vaan se, onko pääsy ovelle esteetön

Viime viikkoina Nato-keskustelun retorinen kuvasto on muuttunut äkillisesti. Tämä näkyy erityisesti Natoon liittymistä vastustavien puheessa.

Tietenkin retoriikalla on aina reaalitodellisuuteen paalutettu ideologinen perustansa. Oman havaintoni mukaan Nato-vastaisessa puheessa se on usein amerikkalaisvastaisuus. Tämän ytimen ympärille on jo YYA-ajoista alkaen rakennettu suurta kertomusta Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta.