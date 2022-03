Janne Riiheläisen kolumni: Venäjän hyökkäys yllätti koronakieltäjät ja salaliittoteoreetikot – nyt samaa joukkoa ryhmittyy Putinin taakse

Ukraina vei huomion koronankieltäjiltä ja salaliittoteorioilta – mutta ehkä vain hetkeksi. Venäjä on vuosia rakentanut rihmastoja, joilla vaikuttaa keskusteluun lännessä. Nyt osa koronadenialisteistä näyttää asettuvan Putinin puolelle, Riiheläinen kirjoittaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuli järkytyksenä myös suomalaisille disinformaation levittäjille. Tämä hyvin kirjava joukko oli löytänyt yhteisen sävelen koronan kieltämisestä ja tartuntoja hillitsevien varotoimien vastustamisesta. Sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan pyyhki koronahuolet useimpien mielestä.

Alkujärkytyksen jälkeen on ollut nähtävissä, että osa koronadenialisteista on nyt ottanut Venäjän asian omakseen. Se ei ole yllätys. Nämä toimijat eivät luota medioihin, tieteeseen tai valtiovaltaan. Silloin on jopa jonkinlainen pakko väittää valheiksi näiden tahojen kertomia tietoja Venäjän julmasta ja perusteettomasta hyökkäyssodasta.

Suuri osa koronan disinformaatiosta leviää somen haamutileillä. Vääriä tietoja ei voi yhdistää oikeaan ihmiseen. Kaikkein aktiivisimmissa haamutileissä näkyy nyt myös siirtymä Venäjälle otollisten viestien levittämiseen. Toki Putinin toimet saavat kannatusta tai ainakin ymmärrystä myös monilta, jotka toimivat omalla nimellään.

Venäjän miehittämässä Luhanskissa päätoimitettu MV-lehti (ns. Uusi MV-lehti) on tuutannut Putinia tukevien juttujen ohella myös valtavia määriä koronadenialismia. Kerran laskin sen etusivulta 41 toinen toistaan kirkuvampaa koronadenialistista otsikkoa.

QAnon-taustaiset puolestaan ovat tulkinneet hyökkäyksen Ukrainaan osaksi suurta kertomustaan pahan hallitsemasta maailmasta. Yhdysvalloissa levitettiin (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun alussa sikäläisessä convoy-mielenosoituksessa väitettä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on itse asiassa Trumpin junailema operaatio.

Huiman monimutkainen tarina kulki niin, että tarkoitus oli Putinin avulla hävittää Ukrainassa toimivat salaiset viruslaboratoriot. Salaliittoteorian mukaan niitä johtaa Anthony Fauci, koronan vastaisessa taistelussa profiloitunut USA:n hallinnon kansanterveystieteilijä.

Myös Venäjä itse, Putin mukaan lukien (siirryt toiseen palveluun), on levittänyt väitteitä Yhdysvaltain biologisten aseiden laboratorioista Ukrainassa. Venäjä jopa kutsui YK:n turvallisuusneuvoston koolle käsittelemään tätä valhetta.

Hiukan enemmän todellisuudessa kiinni olevat disinformaatikot ovat puolestaan omaksuneet venäläisessä informaatiovaikuttamisessa keskeisen “ikinä ei voi tietää mikä on totta” -lähestymistavan. Mutta vaikka totuus on tunnetusti aina sodan ensimmäinen uhri, se ei silti tarkoita, että kaikki on valhetta.

Koronadenialistien alttius tukea Venäjän toimia ei ole vain suomalainen ilmiö.

Yksi perinteinen päälinja informaatiovaikuttamisessa on whataboutismi (siirryt toiseen palveluun), jonka voisi kääntää vaikka mutkutteluksi. Siinä vedotaan jonkun muun jossain muussa yhteydessä tekemään asiaan, ja sitä kautta yritetään oikeuttaa jotakin. Venäjään liittyvissä asioissa se näyttää nyt olevan jokin Yhdysvaltain muinainen teko, joka esiin nostamalla yritetään tehdä tyhjäksi Venäjän toimintaa koskevaa kritiikkiä.

Koronadenialistien alttius tukea Venäjän toimia ei ole vain suomalainen ilmiö. Myös Virossa (siirryt toiseen palveluun) ja Australiassa (siirryt toiseen palveluun) on havaittu samaa. Eikä tuki kulje vain yhteen suuntaan, myös Venäjä tukee koronadenialistejä.

Yhdysvaltain hallinnon tietoturva-asiantuntija Harri Hursti kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että yhden Venäjällä operoivan verkkotoimijan blokkaus johti Kanadaan suunnatun koronadenialistisen materiaalin vähenemiseen 95 prosentilla.

Lähitulevaisuudessa Suomen ilmatila on sakeana yrityksiä hämmentää kansalaisia.

Disinformaation torjumisesta on tullut valtavan tärkeää nykyaikaisissa konflikteissa. Ukrainan kriisissä se on näkynyt muun muassa Yhdysvaltain poikkeuksellisena toimintatapana (siirryt toiseen palveluun) julkistaa jatkuvasti Venäjää koskevaa tiedustelutietoa. Näin Yhdysvallat tavallaan valmisti muuta maailmaa ottamaan vastaan ja suhteuttamaan Venäjän toimia ja väitteitä.

Kun Venäjä valtasi Krimin 2014, se sai silloin valheillaan ostettua aikaa tilanteen vakauttamiseen. Nyt se ei onnistunut.

On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa Suomen ilmatila on sakeana yrityksiä hämmentää kansalaisia. Pakotteiden seuraukset polttoaineen ja ruuan hinnannousuineen, sekä Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut nostattavat tunteita. Venäjällä on halua ja keinoja lietsoa näitä tunteita synnyttämään epäluottamusta ja vastakkainasettelua.

Tähän asti nähdyn perusteella se tulee tapahtumaan osin myös koronadenialismin myötä rakentuneiden verkostojen, toimijoiden, vastamedioiden ja haamutilien avulla.

Disinformaatio vahingoittaa (usein tarkoituksellisesti) avoimessa demokratiassa tarpeellista aitoa, kriittistä keskustelua.

Silti – paras tapa puolustaa vapautta ja demokratiaa on jatkaa keskustelua – asiallisesti ja faktapohjalta.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.