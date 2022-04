Juuso Joonan kolumni: Ruoan arvostus vähentää sen hävikkiä

Ruokahävikille kotitalouksissa on monia syitä (siirryt toiseen palveluun) , mutta nostaisin esiin yhden epäsuositun. Ruoka on halpaa. Ei kaikille tosin. Keskimäärin kuitenkin ihmiset käyttävät tuloistaan ruokaan vain noin 10 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) .

Nykyään luomusta ja lähiruoasta saa usein maksaa enemmän kuin tavanomaisesta. Tämä voi kuitenkin kääntyä, kun lannoitteiden ja energian hintoihin on realisoitunut yksi aiemmin huomioimaton vaikutus: diktaattoririski. Voimmekin nähdä tilanteen, jossa ympäristölle ystävällinen, huoltovarmuutta parantava ja terveellinen ruoka on kaupassa kaikkea muuta edullisempaa.

Kaupan suuren hävikin yksi ilmeinen syy on suuri valikoima. Toinen toistaan erilaisempia tuotteita maapallon ääristä täytyy löytyä joka kylän teollisuushallimaisesta osuuskaupasta vaikka seudun makutottumuksiin riittäisi vähempikin. Hävikin maksaa aina joku.

Toinen on elintarvikkeiden jalostaminen. Hihkumme innosta, kun saamme lähes ikuisesti huoneenlämmössä säilyvistä kauran ja pavun siemenistä prosessoitua kylmäketjun vaativan kahdessa viikossa pilaantuvan paksuun muoviin pakatun hittituotteen.

Meidänkin tilalla biojätekompostia on aikanaan käytetty. Erinomaista lannoitetta, mutta muovin levittäminen peltoon ei tuntunut hyvältä. Biojätteeseen päätyy muutakin. Auringossa kiiltelevät aterimet on vielä helppo kerätä pellolta ja niinpä Savonia-sarja on täydentynyt mittavaksi.