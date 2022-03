Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuli jo uniin – tutkija Jarno Tuominen: "Usein niissä esiintyy tiettyjen valtioiden päämiehiä tai sotatilanteita"

– Pyrimme saamaan mahdollisimman nopeasti tutkimuksen käyntiin, sillä ihmiset alkoivat spontaanisti kertoa uniaan. Käytämme samaa pohjaa, jolla on aiemmin kerätty korona-aineistoa. Pyrimme keräämään ihmisiltä nimettömästi raportteja heidän mielensisäisestä maisemastaan, kun Euroopassa on sotatila.

Unitutkijalle kerrotaan unista spontaanisti

– Se on mahdollinen hyöty, jota unille on esitetty. Tutkimusnäyttö on vielä epäselvää. Yksi perinteinen uninäkemys on, että käsittelemme unissa tunnetasolla haastavia asioita, jotta ne eivät painaisi meitä enää niin paljon valveilla ollessa. Aineistomme avulla pystymme alkamaan vastaamaan kysymykseen, muuttaako uni hyvinvointia ja millainen muutos on.