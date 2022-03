Sanomalehdet ovat pian suurissa vaikeuksissa paperipulan vuoksi, ja osa kaupunkilehdistä voi jäädä ilmestymättä

Keskisuomalainen-konsernilla riittää sanomalehtipaperia vielä huhti-toukokuuksi. Keskisuomalainen on Suomen suurin sanomalehtipaperin käyttäjä. Sanomalehtiala on ajautunut paperipulaan UPM:n lakon ja Venäjän sotatoimien takia.

Kangaskorpi pitää absurdina, että Suomessa ollaan tilanteessa, jossa sanomalehtipaperista on pula. Uutisten saaminen myös paperille painettuna on huoltovarmuusasia. Vaikka konsernin jokaisesta lehdestä on digiversio, kaikilla ei ole mahdollisuutta päästä lukemaan niitä. Tiedonsaanti on turvattava ilman digitaalisia laitteita.