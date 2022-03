EU-johtajat vahvistavat tukeaan Ukrainalle – Sanna Marin: Ukraina taistelee kaikkien eurooppalaisten puolesta

Marin: Lisää tukea Ukrainalle

– On erittäin tärkeää, että Eurooppa yhdessä kumppanimaiden kanssa sitoutuu antamaan kaiken sen avun ja tuen Ukrainalle, mitä se tarvitsee. Ukraina taistelee paitsi oman itsenäisyytensä niin kaikkien eurooppalaisten ja eurooppalaisten arvojen puolesta ja senkin vuoksi vahva tuki Ukrainalle on ensiarvoisen tärkeää, Marin korosti.

Venäläisestä tuontienergiasta halutaan irti

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön askelmerkit

– Suomi on pitkään korostanut tarvetta vahvistaa EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä. On tärkeää, että nyt Eurooppa-neuvoston kokouksessa meillä on hyväksyttävänä tämä strateginen kompassi, joka neuvostotasolla on jo käsitelty eli nyt myös päämiestasolla ikään kuin siunaamme nämä askelmerkit tulevaisuuteen, pääministeri Marin sanoi.