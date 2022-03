Turun tuomiokapituli: Kokemäen seurakunnan ilmapiiri ristiriitainen ja tulehtunut

– Kantelukirjelmässä on selostettu Wariksen menettelyä laajasti. Selostus on melko ylimalkaista. Kirjelmästä ei varsinaisesti ilmene, mitä konkreettisia asioita Waris on kantelijoiden mielestä tehnyt tai mitä hän on sanonut moitteet ansaitakseen, tuomiokapituli toteaa.