Marjukka Riihimäki on suomalaisen kuorolaulun legenda, mutta yksi asia jaksaa järkyttää: se, miten monen laulutaito on lytätty jo koulussa

Legendaariselta kuoronjohtaja Marjukka Riihimäeltä kysyttiin kerran, mikä tekee yhdestä kuorosta paremman kuin toisen. Vastaus oli taikaverkko. Hyvä kuoro heittää taikaverkon yleisön ympärille.

Riihimäki tietää, mistä puhuu. Hän on laulattanut oman arvionsa mukaan noin 10 000:ta ihmistä opettajana ja huippukuorojen johtajana.

Mutta miten luodaan ryhmä, joka osaa taikoa? Miten ihmiset saadaan puhaltamaan yhteen hiileen niin, että lopputuloksena on jotain ainutlaatuista?

Riihimäki ajattelee, että kaikki lähtee hyvästä yhteishengestä ja turvallisesta ilmapiiristä. Tämä ei päde ainoastaan kuoroihin, vaan muihinkin työyhteisöihin.

– Luon sellaisen ympäristön, missä ihmisillä on turvallista olla, ettei ole minkäänlaista pelkoa johtajan ja kuoron välillä, hän sanoo.

Riihimäki kokee olevansa kuin delfiininkouluttaja. Hän ei heittele silakoita vaan kannustavia kommentteja.

– Jos kenelle tahansa sanotaan, että nyt meni tosi hyvin, se ruokkii ja rohkaisee.

Ihmiset ovat ryhmissä erilaisia, eikä ilmapiirin rakennus ole aina helppoa. Toiset vaativat enemmän tilaa kuin toiset ja jotkut viihtyvät omissa oloissaan. Tasapainon löytäminen voi olla joskus haastavaa.

Luotan, kuuntelen, olen läsnä

Riihimäellä on slogan: luotan, kuuntelen, olen läsnä.

Kuorolaiset luottavat johtajaansa ja johtaja kuorolaisiinsa. Ja toisten kuunteleminen, se se vasta tärkeää onkin.

– Tämä unohtuu monesti. Ajatellaan, että olen siellä vain itse laulamassa, mutta toisten kuunteleminen vaikuttaa yhteissointiin.

Riihimäki ajattelee, että esitystilanteessa on oltava täysin läsnä. Ainoa asia, jota silloin saa ajatella on hetki tässä ja nyt. Läsnäoloa korostaa se, että Riihimäen kuorot eivät laula kansioista, vaan ulkoa.

Kun kaikki kolme palikkaa on hallussa, taikaverkko on valmis heitettäväksi. Silloin kuoronjohtajankin on hyvä asettua ryhmänsä eteen.

– Minulla on sellainen tunne, että kuoro on tavallaan minun hyppysissäni ja jotenkin minun katseessani. Saan itsekin energiaa siinä syntyvästä vuorovaikutuksesta. Pelkkä ele tai ilme saattaa vaikuttaa siihen, että heiltä tulee juuri se oikea tapa laulaa kappaletta.

– Suomessa on todella laaja kuorokenttä. Alimmalla tasolla on monta erilaista ryhmää, ja kaikki löytävät itselleen ympäristön, jossa on turvallista ja kiva laulaa, Marjukka Riihimäki sanoo. Kuva: Lotta Laakso / Yle

Kuski päättää suunnan

Riihimäki korostaa, että hän ei johtajana aseta itseään korokkeelle, vaan ajattelee olevansa ryhmänsä kanssa samalla viivalla.

Toisinaan kuorolaisilta saattaa tulla runsaasti erilaisia ehdotuksia, miten jokin asia pitäisi hoitaa, ja silloin hän joutuu muistuttelemaan, kuka istuu kuskin pukilla.

– Silloin sanon aina, että bussissakin melkein kaikilla matkustajilla on ajokortti, mutta se on aina kuljettaja, joka päättää, mihin suuntaan ajetaan.

Ja hyvään suuntaan on ajettu. Riihimäen naiskuoro Philomela ja sekakuoro Grex Musicus ovat molemmat voittaneet kuorokatselmus Tampereen sävelen Grand prix’n eli pääpalkinnon 2000-luvun alussa.

Philomela on voittanut lisäksi mestaruudet European Choir Games -kilpailuissa (2013) ja World Choir Games -kilpailuissa (2014).

Euroopan ja maailmanmestaruuden jälkeen Riihimäki tietää, miltä urheilijoista tuntuu.

– Kun Suomen lippu nostettiin salkoon ja lauloimme Mamme-laulun, niin oi hyvä ihme, se oli aikamoinen kokemus.

Muisti palautuu laulaessa

Riihimäki jäi eläkkeelle Sibelius-lukion musiikinopettajan virasta 2012. Sen jälkeen hän ryhtyi johtamaan Laulusta voimaa -seniorikuoroa ja asumispalvelukeskus Wilhelmiinan omaa Muistaakseni laulan -kuoroa.

Lisäksi Riihimäki laulatta muistisairaita helsinkiläisessä Wilhelmiinassa. Työ on osoittanut hyvin konkreettisesti, millainen voima musiikilla on.

– Siellä saattaa olla ihmisiä, jotka eivät enää pysty kommunikoimaan normaalisti. He ovat omassa maailmassaan, mutta kun rupeamme laulamaan, heille syttyy innostus kasvoille ja posket alkavat punoittaa.

Riihimäki kertoo, että hänen kohtaamansa muistisairaat saattavat yhdestä sanasta muistaa koko laulun.

– Mikä voimavara heillä on muistoissa! Kun laulamme heidän nuoruudestaan tuttua laulua, he siirtyvät ajassa juuri siihen hetkeen.

Katso videolta, miten Marjukka Riihimäki johtaa sekakuoro Grex Musicusta. Kuoro harjoittelee Prinsessalle-kappaletta.

Moni opettaja on pilannut lauluhalut

Seniorikuoronsa kanssa Riihimäki on törmännyt siihen, millaista hallaa luottamuksen ilmapiirin puuttuminen aiheuttaa.

– Moni kuoroon tulevista 60–70-vuotiaista on kertonut, että koulussa opettaja sanoi, että et osaa laulaa, eivätkä he sen koommin ole laulaneet. Se on ihan järkyttävää!

Seniorikuoroon ei ole pääsykoetta. Riihimäki on ohjeistanut jokaista laulamaan omalla äänellään. Ei ole merkitystä sillä, jos ääni ei enää tottele kuten ennen.

– Sitä tunnetta, minkä saa, kun laulaa itse, ei tavoita mitenkään muuten. On hirveän tärkeätä saada siihen rohkaisua.

Riihimäki jättää tänä keväänä molemmat pääkuoronsa Philomelan ja Grex Musicuksen jää eläkkeelle niiden kuoronjohtajan tehtävistä.

Kuoroon hän ei aio siirtyä laulamaan, ja siihen on hyvä syy.

– Kun olen tehnyt niin pitkään tätä työtä, saattaisin olla se hankala kuorolainen, joka rupeaa kommentoimaan.

Unohtaisit, että bussissa on aina kuski, joka näyttää suunnan?

– Niin, ja että tässä bussissa se en ole minä, Riihimäki nauraa.

Ikäihmisten kuorojen johtamista Riihimäki ei kuitenkaan jätä.

– En voisi parempaa viikko-ohjelmaa ajatella kuin se, että menen tuomaan ihmisille iloa. Minulla on sellainen tunne, että he heittelevät ruusun terälehtiä eteeni, kun siellä kävelen. Joka ikisen harjoituksen jälkeen tullaan aina kiittämään, että tämä on ihanaa. Palaute rohkaisee ja ruokkii.

Myös kuoronjohtajaa.