Kaisa Kuitunen ja ikätoverinsa eivät juuri puhu uskonnosta perheensä kanssa – tutkimuksen mukaan uskonnosta vaikenevat erityisesti miehet

Kati Tervo-Niemelä on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan uskonnollista perinteensiirtoa (siirryt toiseen palveluun) . Suomalaisille tutkijoille tuli yllätyksenä, kuinka vahva ja keskeinen rooli puhumisella on uskonnollisten perinteiden siirtymisessä sukupolvelta toiselle.

Uskonnosta ei puhuttu erityisesti vanhemmissa ikäpolvissa. Siitä on vaiettu, koska se on ollut tabu tai koettu niin pyhänä, ettei siitä ole tullut puhua. Puhumattomuus liittyy suomalaisessa kulttuurissa kaikkiin muihinkin elämän osa-alueisiin, eikä uskonto ole poikkeus.

Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa

Uskonnollisessa perheessä vaiettiin uskonnosta

Uskonto on Suomessa ammattilaistunut

Toiseksi, Suomessa uskonto on ammattilaistunut. Kati Tervo-Niemelän mukaan luterilaisen kirkon ja vanhojen valtiokirkkojen dominoiville kulttuureille on tyypillistä uskonnon ammattilaisten vahva rooli.

– Minun on helppoa henkilökohtaisesti puhua aiheesta, mutta uskon, että monelle ei. Se on ihmisille yksityinen aihe, eikä moni mielellään jaa kaikille niiden uskonnollisia asioita.

Nuoret rikkovat puhumattomuuden kulttuuria elämänkatsomuspuheessakin

– Rohkaista, että puhuminen sekä uskonnosta että muista itselle tärkeistä asioista on ihan ok. Näyttää siltä, että kodeissa nuoret miehet oppivat yhä, että puhuminen miehelle ei ole niin ok kuin se on naisille.