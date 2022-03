Herätys: Kuukausi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan | Puuntuonnin lakkaaminen Venäjältä voi supistaa hiilinieluja | Rauniokoiria kaivataan lisää

Venäjän hyökkäys alkoi kuukausi sitten

Puuntuonnin lakkaaminen Venäjältä voi tarkoittaa hiilinielun romahtamista – samalla hallituksen ilmastotavoitteet vaikeutuvat

Hakkuiden lisääminen tarkoittaisi roimaa pienennystä hiilinielussa, joka on Suomen ilmastotavoitteiden täyttymisen kannalta tärkeä. Hiilinielun pitäisi imeä noin kolmannes Suomen päästöistä, jotta hallituksen suunnitelmat pitäisivät.

EU:n ja Naton johtajat pohtivat Venäjän hyökkäystä ja lisäapua Ukrainalle

Brysselissä koetaan tänään huippukokousten suma . Koolla ovat niin Eurooppa-neuvosto, teollisten maiden G7-ryhmä kuin Naton huippukokous. Venäjältä tuotava energia nousee keskeiseksi kysymykseksi EU:n kaksipäiväisen huippukokouksen yhteydessä. Lisäksi Natolta on odotettavissa uusia toimia Ukrainan tukemiseksi, kertoo Ylen EU-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu .

Sota havahdutti pelastuskoirien kouluttajat: Suomessa on vain parikymmentä rauniokoiraa, ja niitä tarvitaan lisää

Suomessa on noin 170 vapaaehtoisten kouluttamaa pelastuskoiraa. Suomessa pelastuskoiria kouluttaa kaksi koirayhdistystä, ja ne haluavat lisätä pelastuskoirien määrää. Ukrainassa käytävä sota nostaa esille tarpeen kouluttaa myös rauniokoiria. Niitä Suomessa on vain parikymmentä. Pelastuskoirien koulutus on osa Suomen varautumista erilaisiin kriiseihin.