Ulkoministeri Haavisto Venäjän ydinasepuheista: "Ehkä kynnys on madaltunut, kun keinot ovat koventuneet Ukrainassa"

Ydinaseiden uhka Ukrainassa on entistä todellisempi niin, että kemiallisia aseita tai jopa mahdollisesti taktisia ydinaseita käytettäisiin sotanäyttämöllä, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Taktiset ydinaseet kuuluvat Venäjän sotilasdoktriiniin. Kun Venäjä itse on alkanut puhua kemiallisista aseista ikään kuin syyttäen toista osapuolta niiden valmistelemisesta, niin voidaan ajatella, että Venäjällä on takana ajatus kemiallisten aseiden käytöstä.

– Venäjä on huomannut, että sotatapahtumat eivät ole edenneet heidän toivomallaan tavalla. Sodan uhrien määräkin on suunniteltua suurempi. Maa on joutunut kaupalliseen eristykseen. Elintaso laskee ja kansalaisten arkipäivä vaikeutuu, Haavisto sanoo.