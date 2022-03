Pääministeri Marin tapasi kanadalaisen kollegansa Justin Trudeaun: "Suomi on tervetullut, jos me haluamme Nato-jäsenyyttä hakea"

– Kerroin myös hänelle avoimesti siitä prosessista, joka Suomessa on käynnissä, keskustelusta eduskunnassa, instituutioden välillä ja puolueiden sisällä. Tämä kiinnostaa kovasti maailmassa.

Marinin mukaan Kanada on sitoutunut Naton avoimien ovien politiikkaan.

– Avoimien ovien politiikka on olemassa. Suomi on tervetullut jos me haluamme Nato-jäsenyyttä hakea. Tämä oli päällimmäinen viesti.