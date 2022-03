Venäjä tuhosi siviilien evakuoinnissa käytetyn sillan Desna-joella – tässä kolme illan ja yön keskeistä käännettä

Ukraina: Venäjä tuhosi keskeisen sillan Desna-joella

Britannia: Venäjän joukot vaikeuksissa Kiovan ulkopuolella

– On realistinen mahdollisuus siihen, että Ukrainan joukoilla on nyt mahdollisuus saartaa venäläisyksikköjä Butšan ja Irpinin kaupungeissa, todetaan raportissa.

Zelenskyi kehotti ihmisiä tänään kaduille ympäri maailman

– Kertokaa, että ihmisillä on merkitystä, vapaudella on merkitystä, rauhalla on merkitystä. Ukrainalla on merkitystä.