Pakotteet nostavat Venäjällä hintoja ja moni hamstraa tavaraa: "Kun jotain tapahtuu, ensi tilassa juoksemme kauppaan ostamaan tattaria ja sokeria"

MOSKOVA Torstai-aamupäivä ostoskeskus Gagarinskissa Moskovassa. Ihmisiä on ostoksilla arkiaamupäivälläkin runsaasti. Ostoskeskuksesta tulevista asiakkaista osa sanoo huomanneensa hintojen nousun.

– Ostin sokeria ennen 40 ruplalla, nyt halvin on 65 ruplaa, kertoo Igor Nikolajevitš .

65 ruplaa on nykykurssilla reilut 60 senttiä. Haastatteluhetkellä esimerkiksi ostoskeskuksessa sijaitsevan Auchan-supermarketin sokerihylly oli tosin täytetty jauhoilla, ja tarjolla oli vain kookossokeria noin seitsemän euron hintaan.

– On pulaa hygieniatuotteista. Se on tyttöystäväni ongelma, sanoo Jan.

Andrei on puolustuskannalla. Hän kokee suomalaisen toimittajan yrittävän väkisin vääntää taloustilanteesta huonoa kuvaa:

– En näe mitään keinottelua tai hintojen nousua. Se on teidän haaveiluanne.

Hinnat nousseet jo viikkoja

Venäjän liittovaltion tilastopalvelu kuitenkin on toista mieltä. Se on useana viikkona tiedotteissaan dokumentoinut rivakkaa hintojen nousua.

Moskovalaisessa supermarketissa sokerihylly oli keskiviikkona tyhjä, vaikka sokerin ostoa on rajoitettu viiteen kiloon asiakasta kohden. Myös terveyssiteitä ja vaippoja on paikoin ollut vaikea löytää.

Terveyssiteiden hinta on noussut viikossa viisi prosenttia, vaippojen ja pyykkisaippuan hinnat neljä prosenttia ja vessapaperin hinta kolme prosenttia. Lääkkeiden hinnat nousivat viikossa parisen prosenttia.

Turkin-lomat kallistuneet

Hintakartoituksessa on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Se muun muassa mittaa Turkin-lomamatkojen hinnan kehitystä. Niiden hinta nousi viikossa 9,7 prosenttia.

Turkki on perinteisesti ollut venäläisten suosituin (siirryt toiseen palveluun) ulkomaanloman kohde, toiseksi suosituin on ollut Suomi. Viime viikkoina monet venäläiset ovat paenneet Turkkiin seuramaan poliittisen tilanteen kehittymistä.

Inflaatio on korkeimmillaan sitten vuoden 2015 (siirryt toiseen palveluun). Tuorein Venäjän talousministeriön antama luku viime perjantailta on 14,5 prosenttia. Siinäkin on nousua edellisen viikon lukemasta, joka oli 12,5 prosenttia.