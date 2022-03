Maailmantalous ehti vasta toipua pandemiasta, ja nyt Venäjän hyökkäyssota tuo jälleen suuren shokin – isoin isku osuu köyhiin ihmisiin

Toisin kävi. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena maailmantalouden näkymä on heikentynyt ja huolena ovat yhä vain nopeammin nousevat hinnat.

Käsillä on siis jälleen uusi shokki, kun vasta ehdittiin toipua edellisestä. Se iskee voimakkaasti kehittyviin ja nouseviin talouksiin, joissa toipuminen koronaviruspandemian aiheuttamasta talousshokista on edennyt teollisuusmaita hitaammin.

Hintojen nousu osuu etenkin köyhiin

Suomessakin on jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa puhuttu paljon inflaatiosta ja siitä, miten se kurittaa tavallisten ihmisten elämää. Kun esimerkiksi ruuan hinnat nousevat, jää vähemmän rahaa muihin asioihin.

"Sota Ukrainassa aiheuttaa nälkää Afrikassa"

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on kertonut, että sen talouskasvuennustetta tullaan korjaamaan alaspäin. IMF julkistaa seuraavan ennusteensa ensi kuussa.

Hän – kuten monet muutkin päättäjät ja asiantuntijat – on huolissaan etenkin niistä kehittyvistä maista, jotka tuovat paljon elintarvikkeita, lannoitteita ja energiaa Venäjältä ja Ukrainasta.

Etenkin viljan tuottajina Venäjällä ja Ukrainalla on maailmanmarkkinoilla merkittävä rooli. Esimerkiksi suuria venäläisen ja ukrainalaisen vehnän tuojia ovat Turkki ja Egypti.

Joissakin köyhissä maissa, kuten Somaliassa, kaikki tuontivehnä on YK-järjestö UNCTAD:in tilastojen mukaan peräisin Ukrainasta ja Venäjältä.

Nyt viljatoimitukset takkuavat pahasti ja sodan takia myös ensi kesän sato on uhattuna. Koko maailman ruokaturva on vaarassa ja pelkona on, että ruokapula ja korkeat hinnat synnyttävät uusia konflikteja.