Analyysi: Jatkuuko Oscareiden hidas lässähtäminen ensi yönä? Gaala ei tiedä, haluaako se olla suositun vai taiteellisen elokuvan puolella

Oscar-gaalan ehdokasasettelua on viime vuosina rikastettu huomattavasti. Iso syy tähän on ollut #OscarsSoWhite-kampanja, joka kiinnitti vuodesta 2015 lähtien huomiota näyttelijäkategorioiden valkoisuuteen.

Keskustelun seurauksena Yhdysvaltain elokuva-akatemia on lisännyt jäsenistöönsä tuhansia uusia jäseniä (siirryt toiseen palveluun) . Naisten, ei-valkoisten ja kansainvälisten jäsenten osuus on kasvanut huomattavasti.

Koska akatemian jäsenistä yhä isompi osa tulee Yhdysvaltojen ulkopuolelta, ovat levittäjien palkintokampanjat entistä kansainvälisempiä (siirryt toiseen palveluun) . Se näkyy: tänä vuonna useampia ehdokkuuksia ovat saaneet japanilainen Drive My Car, espanjalainen Rinnakkaiset äidit, norjalainen The Worst Person in the World ja tanskalainen Flee.

Kielimuuri murtuu

Ranskalainen rikossarja Lupin ja eteläkorealainen scifi-sarja Squid Game ovat olleet myös Yhdysvalloissa ilmiöitä. Maa, jonka asukkaiden innokkuutta tekstitysten lukemiseen on vähätelty, on ottanut kieliharppauksen (siirryt toiseen palveluun) , vaikka toki sarjoja katsotaan paljon myös dubattuna (siirryt toiseen palveluun) .

Ne kansainväliset tuotannot, joita Oscareissa nyt juhlitaan, eivät kuitenkaan ole Squid Gamen kaltaisia superilmiöitä. Todennäköinen Oscar-voittaja Drive My Car on kolmetuntinen Tšehov-elokuva.

Norjalainen draamakomedia The Worst Person in the World on ehdolla kahdessa Oscar-kategoriassa.

Oscar-gaala kärsii identiteettikriisistä

Televisioinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Oscareissa on ehdolla katsojille tuttuja elokuvia. Parhaan elokuvan kategoriasta ainoastaan Dyyniä ja Don't Look Upia voi pitää isoina hitteinä. Jälkimmäinen julkaistiin tosin valtaosassa maailmaa Netflixissä, ja Dyyniäkin on katsottu paljon HBO Maxista, joten lukujen vertailu on vaikeaa.