Rakastan Orbánia enemmän kuin isääni, sanoo mies Unkarin maaseudulla Ylelle – Unkarin oppositio syyttää itsevaltaista pääministeriä aivopesusta

FÁJ / BUDAPEST / DUNAKESZI Pieni ja ränsistynyt Fáj’n kylä Unkarin koilliskolkassa Slovakian rajan tuntumassa on ääriesimerkki maan poliittisesta jakautuneisuudesta.

Samanlainen tulos on odotettavissa myös sunnuntaina, kun Unkarissa järjestetään jälleen parlamenttivaalit. Kylässä tapaamamme ihmiset sanovat kannattavansa varauksetta Orbánia ja Fidesziä.

Kiivain yhyttämämme Orbánin kannattaja on 69-vuotias eläkeläinen Ferenc Mata , joka on tekemässä päivän askareita kolhuja kokeneen kotitalonsa pihalla.

– Me kaikki äänestämme Fidesziä ja rakastamme Orbánia, ponnekkaasti puhuva ahavoitunut mies sanoo muukalaiselle samalla kun koira räksyttää vierellämme.

Mata sanoo Orbánin tekevän kaikkensa köyhien ihmisten puolesta. Hänen eläkkeensä on 50 000 forinttia eli noin 130 euroa. Siihen ja elämäänsä mies on tyytyväinen.

Mata ja muut tapaamamme kyläläiset kehuvat Orbánin valtakaudella aloitettua työllistämisohjelmaa. Sen avulla pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty julkisiin töihin. Näistä töistä saa palkkaa käteen 75 000 forinttia eli noin 200 euroa.

Fáj'ssa uskotaan, että Orbán on paras vaihtoehto myös tuleville sukupolville.

Pitkä lista ongelmia

Ulkomailla nyky-Unkari tunnetaan monista ongelmistaan. Lista on pitkä: Korruptio rehottaa, lehdistönvapaus on surkealla tolalla ja seksuaalivähemmistöjä sorretaan.

Myös oikeuslaitoksen riippumattomuus on kyseenalainen ja hallinto on puuttunut muun muassa järjestöjen ja yliopistojen toimintaan.

Orbán on politiikkansa vuoksi ollut toistuvasti kahnauksissa EU:n kanssa. Oppositio lupaa, että jos se voittaa, se kääntää kurssin kohti Eurooppaa.

Viktor Orbánin kannattajat kokoontuivat 15. maaliskuuta Budapestiin. Marssi lähti liikkeelle Elvis Presleyn aukiolta. Elvis ilmaisi aikanaan tukensa Unkarin vuoden 1956 kansannousulle ja sen vuoksi aukio on nimetty laulajan mukaan.

Orbán on myös järjestänyt varoja ja lukuisia bisneksiä lähipiirilleen.

Kaikesta tästä on kummunnut monien unkarilaisten kokema syvä epäluottamus poliitikkoja kohtaan.

Silti maaseudulla Orbánin kannatus on paikoin ehdotonta, vaikka olot olisivat ankeat. Siihen on monia syitä.

Unkarissa hallitus kontrolloi 90:tä prosenttia mediasta, eikä oppositio saa ääntään kuuluviin hallitusta tukevissa tiedotusvälineissä. Opposition mielestä Orbánin kannattajat on aivopesty.

Orbánin kannatuksen syyt ovat kuitenkin paljon syvemmällä. Yhtenä syynä on häneen liittyvä eräänlainen henkilökultti.

Orbán on tehnyt kannattajiensa mielestä paljon hyvää. Monet Fideszin kannattajat tuntuvat ajattelevan, että niin kauan on hyvä, kun oma ja maan taloustilanne paranevat.

Ajattelun mallina voi olla se, että on parempi, että unkarilaiset oligarkit rikastuvat sen sijaan, että rahat valuisivat ulkomaille.

Fáj'n kylä on ääriesimerkki, mutta se kertoo tarinaa Unkarin jakautuneisuudesta.

Budapestilaisista kolme neljästä kannattaa oppositiota

Siksi Unkarin kansallispäivänä 15. maaliskuuta Budapestiin on kuljetettu Fideszin kannattajia kaikkialta Unkarista ja naapurimaiden unkarilaisalueilta.

Monet heiluttavat Unkarin lippuja, joihin on kirjattu heidän kotikaupunkinsa nimi.

Katalin Schepasz seisoo liikkeelle lähdössä olevan marssin eturivissä. Hänen kohdallaan marssin kärkilakanassa lukee "Békemenet – No War" eli "Rauhanmarssi – Sotaa vastaan". Hallituksen tukimarssi on ollut aiemminkin nimeltään rauhanmarssi, nimi ei liity Ukrainan sotaan.

Schepasz on vakuuttunut, että Orbán on rauhan takuumies. Unkarin ei pidä sekaantua mitenkään Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, hän sanoo.

– Orbanin valtakauden aikana perheiden tukia on parannettu. Meillä on varaa matkustella ja kuluttaa enemmän. Elintasomme on parantunut ja haluamme Orbánin jatkavan samalla linjalla, Schepasz sanoo.