Ari Lahtonen, 32, yritti opetella koulukirjoja ulkoa ala-asteella ja ajoi itsensä loppuun lukiossa – nyt hän pyrkii eroon häpeästä

Nyt 32-vuotiaana Lahtonen opettelee hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

– Ihannetilanne olisi, että ei tarvitsisi hävetä toisten ihmisten edessä sitä, millainen olen. Oppisi, että riitän tällaisena kuin olen. Matka on ollut pitkä ja hidas, mutta toivon todella, että lopussa odottaa palkinto.

Hän on haaveillut vuosia radiouutisten lukemisesta. Nyt hän pääsi kokeilemaan sitä Ylen suorassa lähetyksessä.

Erilainen kuin muut

Alakoulussa Lahtosesta alkoi tuntua, että hän on erilainen kuin muut. Silloin alkoivat myös pelot ja perfektionismi.

– Tiedostin hyvin varhain, että maailma on aika monimutkainen paikka, hän sanoo.

Burn out lukiossa

Häpeä johti salailuun

Hän muutti Jyväskylään tuetun asumisen piiriin 2017. Kolme viikkoa sitten hän vaihtoi kevyemmin tuettuun asumiseen, jossa henkilökunta on paikalla vain päivisin.

– Rakastavat vanhemmat ovat olleet kantava voima kaikki nämä vuodet. Lisäksi apuna on ollut ammattilaisten verkostoja, Lahtonen kiittelee.

Hän on käynyt fysioterapiassa ja toimintaterapiassa, psykiatrien juttusilla ja kuntoutuspsykoterapiassa. Hän on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Hän on mukana myös ryhmätoiminnassa.