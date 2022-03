Ville Kuvaja, 31, oivalsi, mikä on avain itänaapurin syvälliseen ymmärtämiseen – venäjän kieltä uhkaa nyt uusi politisoituminen

Nyt Kuvajalla on kontaktit kymmeniin venäjänkielisiin ihmisiin ympäri maailmaa. Kielitaito on jo niin hyvä, että hän pystyy keskustelemaan sujuvasti ja seuraamaan venäjänkielistä mediaa.

– Olen seurannut ukrainalaista poliittista tv-ohjelmaa. Siinä puhuttiin jo pitkään, että hyökkäys on todennäköinen ja jopa väistämätön, Kuvaja kertoo.

Reetta Heiskanen ja Ville Kuvaja ovat ensimmäisen vuoden venäjän opiskelijoita Itä-Suomen yliopistossa. Ukrainan sota on järkyttänyt opiskelijayhteisöä, johon kuuluu paljon myös suomenvenäläisiä.

Venäjän kielen taito on edelleen harvinaisuus

Kiinnostus kieleen ja kulttuuriin syveni niin, että viime syksynä Kuvaja aloitti venäjän opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Nyt yliopistolla pelätään kielen politisoitumista ja marginalisoitumista Ukrainan sodan myötä. Vaarana on, että kieleen yhdistyy negatiivisia mielikuvia ja venäjän taitajia on Suomessa jatkossa nykyistäkin vähemmän.

Venäjän kielen osaajia on Suomessa vähän siihen nähden, kuinka merkittävä naapurimaa Venäjä monessa suhteessa on. Suomenvenäläiset ovat suuri vähemmistöryhmä, ja ennen koronaa ja sotaa venäläiset turistit olivat suurin matkailijaryhmä Suomessa. Kielellä on Suomessa kielteinen historiallinen painolasti, joka tuntuu yhä.