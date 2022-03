Viktoiia Zhulinska ei tiedä, milloin näkee sukulaisensa uudestaan – vastaanottokeskus Espoossa on vain välipysäkki matkalla tuntemattomaan

Nihtisillan vastaanottokeskuksen käytävillä kaikuu pienten jalkojen töminä ja lasten iloiset kiljahdukset. Tämä on monelle ukrainalaiselle kaivattu pysähdys pitkällä pakomatkalla.

Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on nyt lähinnä Ukrainan sotaa paenneita naisia ja lapsia.

Espoon Nihtisiltaan viikko sitten avattu vastaanottokeskus on ensimmäisiä ukrainalaisille pakolaisille tarkoitettuja keskuksia Suomessa.

Niin sanottu transit-yksikkö on pysähdyspaikka uusille asiakkaille, jotka siirtyvät parin päivän sisällä toisiin vastaanottokeskuksiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Vastaanottokeskuksien paikkamääriä lisätään nyt vauhdilla

Maahanmuuttoviraston mukaan suuri osa Ukrainasta paenneista on majoittunut yksityismajoitukseen, mutta myös he ovat oikeutettuja vastaanottokeskuksen palveluihin.

Suomen vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä runsaat 6 000 paikkaa ja niitä ollaan lisäämässä. Myös Nihtisillassa määrää nostetaan lähiviikkoina reilusta parista sadasta transit-paikasta viiteen sataan paikkaan.

– Ensisijaisesti täällä tulijoille tarjotaan paikka rauhoittua ja levätä sekä huolehditaan perustarpeista kuten ravinnosta. Keskuksen ulkopuolella majoittujien on puolestaan mahdollista saada meiltä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita, sanoo Virtanen.

Helsingissä on aloittanut tällä viikolla myös toinen ukrainalaisille suunnattu vastaanottokeskus Pitäjänmäessä.

Nihtisiltaan on saatu lahjoituksena valtava määrä vaatteita, leluja, pelejä, hygieniatarvikkeita ja muuta tavaraa. Virtasen mukaan myös useista tulossa olevista lahjoituksia on sovittu jo lähipäiville ja lahjoitukset ovat olleet tarpeellisia.

Ukrainalaispakolaiset yöpyvät Nihtisillassa vain muutaman yön, jonka jälkeen he jatkavat matkaa muualle Suomeen.

"Täällä on haastava ilmasto ja hyvin vaikea kieli"

Viktoiia Zhulinska jaksaa hymyillä koko haastattelun ajan pitkästä matkasta ja epävarmasta tulevaisuudesta huolimatta. Hänen ensimmäinen huomionsa Suomesta oli valon määrä, koska kaikkialla on todella kirkasta.

– Olen kuullut, että suomalaiset ovat hyvin rauhallista, mutta kriittistä kansaa. Tämä on vaikea maa sopeutua, koska täällä on haastava ilmasto ja hyvin vaikea kieli.

Kotimaassa rikospoliisina työskennellyt Zhulinska ei vielä uskalla arvioida, voisiko Suomesta löytyä hänelle oman alan töitä. Hän kuitenkin näkee, että ukrainalaisten sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on mahdollista.

Zhulinskalla opettelu on jo alkanut. Hän on ollut maassa vain muutaman vuorokauden, mutta heittelee jo väliin suomeksi sanoja, joita ei osaa englanniksi. Haastattelun loppuun nainen myös tokaisee naurahtaen selkeällä suomenkielellä, että tämä on kyllä hyvin vaikea kieli.