Eurooppa-kirje: Koronapandemia pyyhkiytyi huippukokouksen pöydältä, kun Venäjä toi sodan Eurooppaan

Koronapandemia on enää muisto vain: siltä tuntuu, kun seuraa elämänmenoa keväisessä Brysselissä. Maskipakko on mennyttä aikaa ja ravintoloiden terassit kuhisevat väkeä.

Kokouksia pidetään taas paikan päällä ja toimittajille järjestetään kirjeenvaihtajan iloksi runsaasti fyysisiä pressitilaisuuksia ja tapaamisia. Kyllästyminen etäkokousten kaksiulotteisuuteen on ilmeistä tiukkojen rajoitusten jälkeen.

Euroopan parlamentissa järjestettiin eilen torstaina ensimmäinen läsnäoloa vaatinut äänestys moneen kuukauteen. Tähän asti äänestää on voinut myös etänä. Innostus istuntosalissa oli käsinkosketeltavaa, kuvailee lähde parlamentissa eilisiä tunnelmia.

Vaikka vanhoissa ruutineissa on puolensa, lapsen ei saisi antaa mennä pesuveden mukana, parlamentissa pohditaan. Korona on pakottanut instituutiot digiloikkaan, joka on osaltaan helpottanut meppien arkea. Valiokunnissa työ jatkuu hybridimuotoisena kesään asti.