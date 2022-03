Analyysi: Uusien aluevaltuutettujen hymy voi hyytyä nopeasti valtavan sote-urakan edessä – kumileimasinten aika on nyt ohi

Hyvinvointialueiden luominen on kivaa ja helppoa! Motivaatio ja asennekin on kaikilla kohdillaan!

Aluevaltuutetuilla on päätösvallan lisäksi valmisteluvaltaa, jolloin poliittinen veivaus tulee aiempaa näkyvämmin esille ennen päätöksiä. Se voi hidastaa päätöksentekoa.

Samaan aikaan palvelujen pitää toimia sujuvasti. Kyse on ihmisten hengestä ja terveydestä. Vaikeuskertoimet lisääntyvät, kun vuoropuheluun osallistuvat kansalaiset.

Kuntayhtymän valtuutettu saattoi perustella vastenmielisiä päätöksiä niin, että ison kunnan päättäjät jyräsivät eikä tiedossa ollut toista vaihtoehtoa. Pienen kunnan asukkaalle oli turha selittää, että palveluiden keskittäminen kilometrien päähän ison kunnan uumeniin on järkevää. Siitä huolimatta päättäjälle ei langennut kuntalaisten rangaistusta, sillä kuntayhtymien päättäjän paikalle ei tarvittu vaalimenestystä.

Nyt on toisin. Kansalaiset ovat ensimmäisen kerran saaneet itse valita, ketkä sote-asioista päättävät. Koko homman tarkoituksena on saada kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja parhaimmassa tapauksessa saada heidät mukaan päätöksentekoon.

Uusille aluevaltuutetuille on puolestaan tolkutettu, että hyvinvointialueen päättäjät edustavat koko aluetta, eivät vain omaa kuntaansa. Hyvinvointialueilla on siis kansalaiset, jotka ajavat omaa asiaansa ja valtuutetut, joiden tehtävänä on vastata koko alueen hyvinvoinnista, ja että raha riittää edes lakisääteisiin palveluihin. Miten tämä vuoropuhelu saadaan toimimaan?