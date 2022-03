Korona ajoi elokuvateatterit suohon – kolme yrittäjää aloittaa nyt bisneksen, jossa ei Finnkinoa kaivata: "Pitää olla hieman hullunrohkea"

– Takana on kertakaikkisen hirveät kaksi vuotta. Näitä vuosia ei tule ikävä, totesi Kotkan Leffojen toimitusjohtaja Tero Lindqvist vielä alkuvuodesta.

Yhdessä leveämmät hartiat

Kolme salia käsittävä Kino 123 on vilkas elokuvateatteri. Brandtin mukaan uuden elokuvateatterin omistaminen olisi yhdelle ihmiselle liian raskasta.

– Kumppani on tarpeen jakamaan riskiä, työtaakkaa ja voittoa sitten tulevaisuudessa, Brandt toteaa.

Kyseessä on Suomen ainoa elokuvateatterien yhteenliittymä, jossa omistajat omistavat sekä omia että yhteisen elokuvateatterin.

Elise Brandt on elokuvateatterisuvusta. Brandtin isä Veikko Viitanen on Kouvolan Kino 123:n toinen omistaja, jolta kolmikko nyt ostaa elokuvateatterin itselleen.

"Saa kokeilla tyhmiäkin asioita"

Suomen 179 elokuvateatterista suurin osa on yksityisiä yrityksiä, mutta niiden markkinaosuus on pieni. Finnkinolla on Suomessa 11 eri paikkakunnalla kaikkiaan 16 elokuvateatteria. Markkinaosuudesta Finnkino haukkaa miltei 70 prosenttia.