300 miljoonan euron vanadiinitehdashanke etenee Porissa – australialaisyhtiön toimitusjohtaja: "Olemme aikataulussa, hyvältä näyttää"

Porin Tahkoluotoon kaavailtu vanadiinilaitos on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista suunnittelupöydällä olevista teollisista investoinneista.

Noin 300 miljoonan euron hanke on juuri sellainen vihreä kiertotalousinvestointi, joita Suomeen halutaan nousevan ja jota myös halutaan rahoittaa.

Mikäli tehdas Tahkoluotoon lopulta nousee, työllistää se vakituisesti noin 70 henkilöä. Lopullinen investointipäätös tehdään tämä vuoden lopulla ja jos se on myönteinen, tehdas aloittaa tuotantonsa vuoden 2024 lopulla.

Critical Metalsin toimitusjohtaja Damian Hicks on hyvin vakuuttunut siitä, että vanadiinitehdas lopulta nousee Tahkoluotoon.

Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka todennäköistä on, että Porin tehdashanke lopulta toteutuu?

– Meillä on vielä jotain ratkaisemattomia asioita esimerkiksi projektin rahoituksessa ja lupaprosessissa. Tällä hetkellä sanoisin, että ollaan tuolla asteikolla kahdeksan ja kymmenen välillä ja loppuvuodesta kymmenessä. Nyt olemme aikataulussa ja kaikki näyttää hyvältä.

Suomen selkeät lupakäytännöt miellyttivät

Syksyllä on luvassa päätös vanadiinitehtaan ympäristöluvasta.

Varsin yllättävä tieto on se, että suomalaiset ympäristölupakäytännöt olivat keskeinen syy sille, että australialaisyhtiö Critical Metals kumppaninsa – toisen australialaisyhtiön eli Neometalsin kanssa – valitsi Suomen laitoksen sijoituspaikaksi Ruotsin sijaan.

Australialaisyhtiö on tyytyväinen projektin etenemiseen Porissa.

Ympäristövaikutukset puhuttavat aina, kun isoa teollista investointia suunnitellaan. Critical Metals vakuuttaa, että Porin vanadiinitehdas on koko toimitusketjultaan hiilineutraali hanke.

Tehtaalta syntyvät sivutuotteet saadaan kokonaan kiertoon esimerkiksi sementtiteollisuuteen. Myös laitoksen vesikierto on suljettu eli mereen ei päästöjä tule.

– Ympäristöystävällisyys on todella tärkeää. Asiakkaat haluavat, että tuotteemme eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Koko tuotantoketjumme tietää, että hiilijalanjälkeä on pienennettävä, toimitusjohtaja Hicks toteaa.

Kuonaa SSAB:n tehtailta Poriin

Laadukas vanadiini on kysytty raaka-aine markkinoilla. Porin tehtaan on tarkoitus tuottaa korkealuokkaista materiaalia, jota käytetään akkuteollisuudessa tuotteissa, joissa halutaan varastoida isoja määriä energiaa pitkiksi ajoiksi.

Testeissä tekninen prosessi on toiminut hyvin, eikä toimitusjohtaja Hicks näe hankkeessa minkäänlaisia teknologisia riskejä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa jossain määrin sekoittaa maailman vanadiinimarkkinoita. Venäjä on yksi maailman suurimmista vanadiinin tuottajista noin kahdeksan prosentin markkinaosuudellaan.

– Ainahan taloudessa tulee ylä- ja alamäkiä, mutta energian varastointi on hurjasti kasvava bisnes. Tämä Porin projekti on todella tärkeä. Me ja kaikki kumppanimme työskentelemme kovasti, että saamme tämän maaliin saakka, Hicks kiteyttää.